UMS International Student Orientation 2025 Support Campus Vision

Solo (Antara) -Muhammadiyah Universidad de Surakarta (UMS) se recuperó como un campus de clase mundial al dar la bienvenida a la llegada de estudiantes internacionales a través del programa de orientación del año académico en 2025.

El ambiente lleno de calidez se sintió cuando los estudiantes de diferentes países estaban presentes en el campus de UMS Green para participar en actividades hospitalarias oficiales. Canciller de UMS Prof. DR. El Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., En Solo, Central Java, expresó el domingo por la presencia de estudiantes internacionales que habían confiado UMS como su hogar académico.

«En nombre de la Universidad de Muhammadiyah Surakarta, dan la bienvenida a todos los estudiantes internacionales a este campus. Su presencia no es solo un viaje académico, sino también una amistad de amistad entre las naciones.

En la ocasión, Harun también invitó a todos los estudiantes internacionales a asistir a la cena cruzada a la que asistirán cientos de estudiantes de diferentes regiones de Indonesia.

«Los invitamos a todos a participar en una cena con más de doscientos estudiantes de diferentes regiones y países. Este evento es un espacio para solidaridad que cruza a los estudiantes culturales de Kruis con delicias culinarias tradicionales tradicionales de Surakarta. Ahora son parte de la familia extendida UMS», agregó.

Director de la Dirección de Reputación, Asuntos y Asuntos Internacionales (DRKUI) UMS NURGIYATNA, ST, M.SC., Ph.D., también dio un informe sobre el número de estudiantes internacionales que fue parte oficial de la UMS este año.

Explicó que el UMS dio la bienvenida a no menos de 13 nuevos estudiantes del extranjero que obtuvieron varias subvenciones de desarrollo del desarrollo de la asociación estatal (KNB) y a través del programa de intercambio de estudiantes (estudiantes de movilidad entrante).

Nurgiyatna dijo que la existencia de estudiantes internacionales en UMS no solo ha agregado diversidad, sino que también ha expandido la red mundial de la universidad.

«Estamos muy agradecidos por la confianza otorgada a UMS. Esperamos que los estudiantes internacionales se sientan cómodos durante su estadía en Surakarta. Además de concentrarse en el aprendizaje, los alentamos a convertirse activamente en miembro de las organizaciones estudiantiles, a comunicarse activamente con los estudiantes locales y participar en sentir la vida social y cultural de la comunidad del campus», explicó.

También enfatizó que cada estudiante internacional tiene un compañero o amigo estudiantil que está listo para ayudar al proceso de ajuste. Es por eso que pueden adaptarse más rápido tanto a las actividades académicas como a la vida diaria en Indonesia.

La presencia de estudiantes de diferentes países recibió el jueves (18/9), según Nurgiyatna, enfatizó aún más el papel de UMS en el desarrollo de una reputación global. Dijo que la universidad no solo se centró en la excelencia académica, sino que también se centra en construir armonía intercultural a través de la interacción directa entre estudiantes locales e internacionales.

«UMS continúa esforzándose por ofrecer una experiencia de aprendizaje completa académica, social y espiritual, para que los estudiantes internacionales puedan regresar más tarde a su país al aportar experiencias valiosas y ser amistad para la nación y UMS», dijo.

Por lo tanto, la orientación internacional de estudiantes de este año no es solo un impulso para la bienvenida, sino también un paso concreto de UMS para realizar una visión como una universidad de clase mundial que difunde los beneficios para la civilización global.