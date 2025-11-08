UMS inaugura oficialmente PMB 2026 y lanza becas OSC para estudiantes excelentes

Solo (ANTARA) – La Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) inauguró oficialmente el Roadshow de Becas de Admisión de Nuevos Estudiantes (PMB) de 2026 y el Concurso de Becas en Línea (OSC) para estudiantes destacados.

La actividad, que fue el resultado de una colaboración conjunta entre Media Group y UMS, se llevó a cabo el sábado en el edificio KH Ahmad Dahlan UMS Edutorium, Solo, Java Central.

OSC se estableció desde 2015, con el objetivo de brindar un espacio para que los jóvenes de toda Indonesia accedan a una educación gratuita hasta el nivel terciario. Debido a la idea de colaborar con universidades, esta es la segunda vez que se realiza la feria OSC en la UMS.

El rector de la UMS, Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., dijo que la UMS como universidad sigue comprometida a producir una generación superior en términos de moral e intelectuales. La UMS es una de las universidades que tiene más cursos (prodi) y está acreditada.

«No sólo es el más grande, sino que también tiene los programas de estudio más completos y los programas de estudio con calificaciones de acreditación más superiores o excelentes. En este contexto, la UMS siempre se adapta utilizando un enfoque de ajuste moderado», explica Harun.

Dijo que el compromiso de la UMS como centro para la educación y el desarrollo científico y tecnológico islámico, esclarecedor, superior, global y sostenible para producir personas con valores, independencia y liderazgo islámicos se demuestra a través del proceso de desarrollo educativo con la adición de nuevos programas de estudio.

“Actualmente, la UMS está en proceso de agregar 23 nuevos programas de estudio, y esto complementará los 101 programas de estudio de la UMS”, dijo.

A este evento ceremonial asistió el jefe del Departamento de Educación de la Región VII (Kacabdin), Agung Wijayanto, S.Pd, M.Pd., quien supervisa las áreas de la ciudad de Surakarta y la regencia de Sukoharjo. Expresó su agradecimiento por la innovación y los logros de la UMS como socio educativo del gobierno, que ha tomado medidas reales para mejorar la calidad de la educación en la región de Surakarta.

Según Agung, la colaboración entre la educación y los medios abre oportunidades para fortalecer el carácter de la generación de alto rendimiento, que desempeña un papel activo en la educación y proporciona información positiva en medio de los avances tecnológicos. Esto está en línea con los cuatro pilares principales de la educación nacional en ajedrez desarrollados por Nyai Ahmad Dahlan al dar forma al carácter de la educación, a saber, la familia, la escuela, la comunidad y los medios de comunicación.

«Este impulso (gran ceremonia de inauguración) da lugar a grandes sueños y el coraje para hacerlos realidad. Porque el futuro de Indonesia está en manos de la generación joven que tiene conocimiento, carácter y carácter noble», dijo.

Achmad Firdaus, editor en jefe de Medcom.Id, estuvo de acuerdo con Agus en fortalecer el carácter de los niños del país y dijo que OSC ha abierto becas completas para estudiantes excelentes este año, hasta 38 cuotas de estudiantes otorgadas a la UMS.

«La cooperación lograda hasta ahora ha sido buena y podemos seguir trabajando juntos para brindar acceso a la educación a las mejores niñas de Indonesia», esperaba.

A esta animada actividad ceremonial asistieron estudiantes de SMA/SMK de todo Solo y sus alrededores. La Gran Inauguración de PMB y el Roadshow de Becas de OSC se inauguraron simbólicamente con un vuelo en avión Future Starts Here operado por el Canciller de UMS.

En conclusión, la UMS valoró el mayor número de matriculaciones de la UMS con una bicicleta eléctrica por cada diez SMA/SMK. Esta bicicleta eléctrica se regaló como parte de un esfuerzo por reducir las emisiones de carbono.

Los diez destinatarios incluyen SMA ABBS Surakarta, SMA Muhammadiyah 1 Surakarta, SMAN 1 Sragen, MAN 2 Surakarta, SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar, MAN 1 Sragen, SMKN 2 Surakarta, MAN 1 Surakarta, SMA Batik 1 Surakarta y SMA Al-Islam 1 Surakarta.