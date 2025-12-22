UMS impulsa una economía circular en Mulur Village a través de la innovación en la impresión 3D de residuos plásticos

Sukoharjo (ANTARA) – El Equipo de Servicio Comunitario (PkM) de la Universidad de Muhammadiyah Surakarta (UMS) está promoviendo una economía circular en Mulur Village, distrito de Bendosari, Sukoharjo Regency, Java Central a través de la innovación de la impresión 3D de residuos plásticos.

Para concluir la serie de actividades, el equipo comunitario presentó el viernes (19/12) una serie de herramientas innovadoras para el tratamiento de residuos plásticos a los socios del pueblo.

La transferencia de este instrumento es una forma de compromiso de la UMS para promover la gestión de residuos basada en tecnología y una economía circular a nivel de aldea.

Esta actividad de PkM está financiada por el Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología a través de la Dirección General de Educación Superior, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia para el año financiero 2025. El valor de los instrumentos de innovación transferidos asciende a 18 millones de IDR.

El equipo de PkM está presidido por el Prof. Dr. Kuswaji Dwi Priyono, M.Si, con miembros Vishnu Setiawan, ST, MT, Ph.D y Nirma Lila Anggani, S.Si., M.Sc, y acompañado por cuatro estudiantes.

Este programa está motivado por la problemática de los residuos plásticos, especialmente las botellas de agua mineral PET, que supone un serio reto para el medio rural que se desarrolla hacia un destino turístico sostenible.

“La propia aldea de Mlur ha estado gestionando activamente los residuos a través del Banco Principal de Residuos de Sugeng Abadi desde 2020. Sin embargo, la gestión llevada a cabo todavía se limita a la recolección y clasificación y no implica innovaciones avanzadas en el procesamiento”, dijo Kuswaji.

A través de este programa PkM, continuó, el equipo de la UMS aplicó la tecnología de impresión 3D como una solución innovadora para procesar botellas de plástico usadas en productos económicamente valiosos, al tiempo que aumentó la participación de los jóvenes de la aldea en la gestión ambiental.

«La implementación de las actividades incluye capacitación y demostraciones sobre el uso de herramientas como máquinas picadoras de residuos plásticos, cortadoras de filamentos, fabricantes de filamentos e impresoras tridimensionales. Además, los participantes también recibirán asistencia en el diseño y producción de souvenirs turísticos basados ​​en el reciclaje. La evaluación del programa se realiza a través de la observación, entrevistas y valoración de los productos elaborados», explicó.

Como resultado, hubo un aumento significativo en las habilidades técnicas y la conciencia ambiental de los participantes. Alrededor del 85 por ciento de los participantes fueron declarados capaces de manejar equipos de forma independiente y producir diversos productos creativos, como llaveros, miniaturas y accesorios turísticos.

«También desde el punto de vista económico, el valor añadido producido es bastante alto. Hasta 1 kilo de botellas de plástico usadas, que originalmente valían sólo unos 6.000 IDR, se pueden transformar en filamentos 3D con un valor de venta al por menor de unos 150.000 IDR», afirmó el profesor de la UMS.

Este programa tiene un impacto positivo en el empoderamiento de los jóvenes de la aldea, el fortalecimiento de la economía circular y el desarrollo del concepto de Turismo de Residuos Cero en el área de Kampung Proklim Pojok Asri. Para concluir la serie de actividades, el equipo de UMS PkM transfirió todas las herramientas tecnológicas de innovación al socio de BUMDes, Sugeng Abadi Mulur.

A la entrega asistió directamente el jefe de Mulur Village, Sugeng Riyadi, SH. En su discurso, expresó su aprecio y gratitud por ayudar a los jóvenes de Mulur Village y a los funcionarios de BUMDes.

Según él, la presencia de este conjunto de herramientas de innovación creará un nuevo espacio creativo para la generación joven del pueblo en el desarrollo de industrias creativas basadas en el reciclaje.

«Con la recepción de máquinas cortadoras de residuos plásticos, cortadoras y fabricantes de filamentos, así como impresoras tridimensionales, somos optimistas de que la innovación entre los jóvenes de Mulur Village se desarrollará aún más para hacer realidad una Proklim Village sostenible», dijo.