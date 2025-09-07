UMS fortaleció a dos médicos para estudiar la innovación educativa religiosa islámica

Solo (Antara) – La Universidad de Muhammadiyah Surakarta (UMS) confirmó a dos médicos para fortalecer el estudio de la educación religiosa islámica basada en la innovación.

This time Muhammad Arifin Rahmanto and Lismawati were officially inaugurated as the 52nd and 53rd Doctor of the Doctoral Program (S3) Islamic Religious Education Program (PAI) of the Faculty of Islamic Religion (Fai) of the Amphtor’s open session, Doctor, Solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, Solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo.

Esta sesión abierta fue presidida por el jefe del Dr. Pai Fai Ums Prof. DR. Dr. Wast, M.Hum, como presidente de la sesión. En esta ocasión, Muhammad Arifin Rahmanto fue declarado graduado con el título Cumlaude con un GPA de 3.97. Mientras tanto, Lismawati también ganó el título muy satisfactorio después de mantener la disertación que presentó para el Consejo de Investigación.

En su disertación, Muhammad Arifin Rahmanto presentó una investigación sobre la implementación del aprendizaje activo basado en habilidades de pensamiento de orden superior (HOTS) en el aprendizaje de la educación religiosa islámica.

Muhammad Arifin Rahmanto enfatizó que este estudio se volvió importante porque la práctica de aprender de Pai hasta ahora todavía estaba centrada en el Centro de Maestros y que la tendencia era solo enfatizar las habilidades de bajo pensamiento.

«Mi investigación demuestra que con un tiempo de aprendizaje limitado, el método de aprendizaje activo aún puede producir aprendizaje sobre la base del aprendizaje basado en el resultado (OBL), lo que tiene una influencia significativa en el fortalecimiento de las habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes», explica Arifin.

También introdujo un nuevo concepto llamado granizo (habituación y aprendizaje experimental) como el desarrollo de la teoría del aprendizaje anterior.

Mientras tanto, el Dr. Lismawati la evaluación de aprendizaje de PAI que pensó que todavía era parcial y dominante en los aspectos cognitivos. A través de su disertación, ofrece un modelo de evaluación de aprendizaje multicultural con la ayuda de la tecnología de evaluación de Klas (CAT) como una solución innovadora.

«Las escuelas multiculturales requieren instrumentos de evaluación holística, incluidos los aspectos cognitivos, afectivos y psicomotores. Se espera que este estudio enriquezca estos estudios de PAI que están más incluidos y una referencia para los maestros en el diseño de un sistema de evaluación honesta y respetan la diversidad,» explicado «, explicado», explicado «.

En esta ocasión, Dean o Fai Ums expresaron el Dr. Ai Fatimah Nur Fuad, Lc., Mon., Ph.D., también apreciaba la segunda actuación de PhD Student.

«Alhamdulillah, elogio por Allah SWT, esto es la felicidad para la familia exhaustada por UMS, especialmente el doctorado de Fai. A la que se ha alcanzado hoy no es el final, pero el comienzo de un viaje académico más desafiante», dijo Ai Fatimah.

Espera que los graduados puedan beneficiarse de las subvenciones de investigación nacionales, tomar medidas en el desarrollo de posiciones funcionales y contribuciones en el área académica.

«Esperamos que estos nuevos médicos continúen participando, abriendo un enfoque interdisciplinario y ofrezcan la comunidad y los beneficios más amplios de la comunidad», dijo.