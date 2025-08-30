UMS fortalece la cooperación internacional a través de servicios comunitarios en Malasia

Solo (Antara) – Muhammadiyah University Surakarta (UMS) Herhaalde Zijn Inzet en Het Versterken Van Internationale Netwerken a través de De Community Service International Partnership 2025 Activiteiten Gehouden Aan de Brainy Bunch International Islamic Montassori School, Jalan Melawati 3, Taman Melawati, Ampang, Millays, Millays.

Representante del Dr. Mahasri Shobahiya, M.AG., dijo el sábado que este evento fue el resultado de la cooperación entre UMS y los socios internacionales destinados a construir jóvenes con carácter islámico, capaces de educación financiera y que tenía habilidades de liderazgo mundial.

«Esta actividad fue seguida con entusiasmo por los maestros y estudiantes, quienes mostraron entusiasmo y dedicación en el apoyo a la educación de calidad y la competitividad internacional», dijo.

La serie de eventos está abierta con comentarios del comité organizador que enfatizó los objetivos más importantes de la actividad, es decir, fortalecer los valores islámicos en la educación, aumentar la conciencia financiera entre los adolescentes y promover un espíritu de liderazgo visionario y responsable.

La sesión central presentó tres altavoces de monitoreo. El Dr. Mahasri Shobahiya, M.Ag., trajo material con el título Steining Al Islam con el título, que enfatizó la importancia de la formación de la moralidad noble, la implementación de la adoración diaria y el fortalecimiento de los valores islámicos en la vida estudiantil.

Zulfa Irawati, SE, M.Sc. El material sobre la responsabilidad financiera para los adolescentes que equipan a los participantes en la comprensión de la educación financiera, la importancia de ahorrar, gestionar los costos y las responsabilidades para las finanzas personales desde una edad temprana.

El último material fue suministrado por Mirzam Arqy Ahmadi, SM, MM, con el tema del desarrollo de habilidades de liderazgo estudiantil. Hizo hincapié en la importancia de la comunicación efectiva, el trabajo en equipo y el liderazgo de soluciones en la eliminación de desafíos mundiales que continúan desarrollándose.

Después de la entrega del material, la actividad continuó con una sesión de discusión y preguntas y respuestas que tuvo lugar interactivamente. Los maestros y los estudiantes discuten activamente, hacen preguntas y comparten opiniones con respecto a los temas transferidos. Esta interacción enriquece las ideas de los participantes sobre la aplicación de valores islámicos, responsabilidades financieras y liderazgo en la vida diaria.

Director de Brany Bunch International Islamic Montessori School Ustadz Samsudeen Abdul Aziz apreció enormemente la implementación de esta actividad.

«Apreciamos la presencia de la Universidad de Surakarta de Muhammadiyah en Malasia. El material suministrado es muy relevante para nuestros estudiantes y ofrece nuevas ideas que son útiles en el aprendizaje diario», dijo.

La actividad se concluyó con la entrega de la esperanza compartida de que este programa se convirtió en el comienzo de la formación de una generación joven superior, la integridad y pudo hacer una contribución positiva a nivel internacional. Toda la serie de eventos funciona sin problemas, ordenado y lleno de espíritu de solidaridad, de modo que esta actividad logra con éxito los objetivos.