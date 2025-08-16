UMS fomenta las matemáticas y el aprendizaje de las ciencias naturales es más divertido en la escuela primaria de sarning regency

SRAEDEN (Antara) – El equipo de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) implementa el programa de servicio comunitario al alentar las matemáticas de aprendizaje y las ciencias naturales (IPA) para que sea más agradable a nivel escolar primario (SD) en la regencia de Srroren.

El presidente de Nuqthy Faiziyah -team, S.PD., M.PD., en Solo, Java Central, dijo que, en base a los resultados del Foro de Comunicación Principal SD/MI (FKKS), la regencia Sragen, el proceso de aprendizaje de las matemáticas y las asignaturas de ciencias aún atiende a las teóricas.

Además, también es un uso mínimo de la tecnología, así como la falta de material con la vida diaria. Esta condición tiene un impacto en el bajo interés y la comprensión de los estudiantes.

La actividad del servicio presidida por Nuqthy Faiziyah, S.PD., M.PD., junto con Ika Candra Sayekti, S.Pd., M.PD. y el Dr. Muhammad Noor Kholid, M.PD. Esto lleva el tema de aplicar a un aprendizaje basado en un proyecto Steam para aprender a aprender matemáticas y divertidas ciencias de la escuela primaria.

Nuqthy dijo que este programa era una forma de apoyo de UMS para el fortalecimiento de la investigación y el servicio comunitario, como impulsado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Kemendiktisaintk) a través del General de la Dirección de Investigación y Desarrollo.

«Esta actividad también está en línea con la dirección del desarrollo nacional en el RPJMN de 2025-2029, en particular el fortalecimiento de los ecosistemas de investigación e innovación para apoyar el progreso tecnológico y mejorar el bienestar de la comunidad», dijo.

La dedicación tuvo lugar desde julio-diciembre de 2025 colaborando con FKKS SD/Mi Srraveren Regency. En las primeras etapas, el equipo de UMS realizó socialización y discusiones con los clientes de las escuelas asociadas para registrar las necesidades y el diseño de estrategias de implementación del programa del programa.

Nuqthy Faiziyah agregó que se espera que este programa sea el primer paso para el nacimiento de la comunidad de maestros innovadores en subren.

«Nuestra esperanza, el comienzo de la comunidad de vapor de maestros asociados puede tener un impacto positivo y sostenible, por lo que se alienta a cada vez más maestros a llevar el aprendizaje a creativo, contextualmente y tecnología», dijo.

La socialización incluyó al director de SD Muhammadiyah Sellen, SD Birrul Walidain Muhammadiyah Tanon, Mim Taraman, así como figuras educativas de Muhammadiyah Sellen como los Dres. Supono, M.PD. Como presidente de Afrare PCM y Dres. Sumadi como dikdasmen PDM Sellen.

Sumadi expresó su aprecio por la colaboración de UMS con las escuelas de Muhammadiyah en Sellen.

«Respondemos mucho y apreciamos esta actividad. La esperanza, esta colaboración no se detiene en un solo programa, sino que continúa con varias otras actividades, de modo que los maestros de SD/Mi Muhammadiyah continúan trabajando con Ums. Que Allah bendiga y diga bendiciones», dijo.

Lo mismo fue transmitido por la cabeza de SD Birrul Walidain Muhammadiyah Tanon. Espera que este programa de servicio traiga beneficios tangibles para las escuelas.

«Esperemos que esta actividad tenga una influencia positiva en el desarrollo de nuestra escuela y se convierta en una inspiración para seguir bien. Sea una persona útil, para que podamos convertirnos en una mejor persona en el futuro», dijo.