SOLO (Antara) – La Universidad de Surakarta de Muhammadiyah (UMS) alentó la distribución de la educación digital en el este de Nusa Tenggara (NTT) en línea con los esfuerzos para mejorar la calidad de la educación en la era de la Revolución Industrial 4.0.

Presidente del FKIP UMS Diklat Organizing Institute (LPD) Dr. Nur Hidayat, M.PD., en Solo, Central Java, dijo que a través del LPD de la Facultad de Entrenamiento y Educación de Maestros (FKIP) UMS Koding y Capacitación de Inteligencia Artificial (KKA) para maestros en Oost, Presentada Raincy, East NUSA Tenggara.

Dijo que esta capacitación fue un mandato del Ministerio de Educación Primaria y Sundial (Kemendikdasmen) de la República de Indonesia (RI).

«Queremos preparar a los maestros de codificación que no solo están en Solo Raya, sino que también llegan a las regiones en el este de Indonesia, incluidos Sumba y Sorong», dijo.

Este programa, continuó, está destinado a preparar a los educadores que puedan integrar la alfabetización digital, la codificación y la inteligencia artificial en el plan de estudios de la escuela primaria y la educación secundaria.

La capacitación en colaboración con la Universidad de Muhammadiyah Kupang y la Oficina de Educación de Regencia East -Sumba se llevó a cabo en SMA Negeri 1 Waingapu y Sd Inpres 2 Waingapu. Más de 60 escuelas en la región de Oost -Sumba estuvieron involucradas en la actividad.

La actividad fue inaugurada por la Oficina de Educación de la Regencia del Este de Sumba representada por Yance, S.PD., que expresó su aprecio por la iniciativa UMS para presentar el programa a la región oriental de Indonesia.

«Este es un paso importante para igualar la calidad de la educación nacional, especialmente en East -Sumba», dijo.

La capacitación de KKA tuvo lugar de julio a octubre de 2025 con tres fases, a saber, la capacitación en casa (la teoría y la práctica de la codificación y la IA), en la capacitación laboral (implementación de KKA Learning en las escuelas) y en la capacitación en servicios (evaluación (evaluación y fortalecimiento de las competencias).

En la implementación, los maestros estuvieron acompañados por cuatro facilitadores, a saber, Irma yuliana, ST, MM, M.Eng., Y Hardika Dwi Hermawan, S.Pd., M.Sc.ite., (Profesor de FKIP UMS) y USLAN, Ph.D. de la Universidad de Muhammadiyah Kupang.

El director de SD Inpres 2 Waingapu también expresó su agradecimiento y esperaba que este programa pudiera ayudar a mejorar la calidad de la educación en East -Sumba. Con el pleno apoyo del gobierno local y la sinergia de los facilitadores, se espera que la capacitación de KKA pueda fortalecer la capacidad de los maestros y realizar una educación justa y de calidad en toda Indonesia.