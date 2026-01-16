UMS envía FKIP KKN Dik a Sabah y fortalece la educación financiera y la programación en CLC

Solo (ANTARA) – Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) a través del Servicio Comunitario del Programa de Conferencias Trabajo Real (KKN) – Asociación Internacional (PKM KI) Facultad de Formación y Educación Docente (FKIP) UMS llevó a cabo actividades de servicio en el Centro de Aprendizaje Comunitario Tunas Harapan Bangsa (CLC) y CLC 26 Ladang del 14 al 15 de enero.

Esta actividad es parte del lanzamiento oficial de la Conferencia sobre trabajo de educación real (KKN Dik) 2026 de FKIP UMS y fortalece el papel de las universidades en el apoyo a la educación de los niños indonesios en el extranjero.

El equipo de UMS FKIP KKN Dik está presidido por M. Fahmi Johan Syah., Ph.D., quien también es jefe del Laboratorio de Microenseñanza, Introducción a los Campos Escolares (PLP), y UMS FKIP KKN Dik, acompañado por Agus Triyono, M.Si y Sukirman, Ph.D.

En esta actividad, dos estudiantes de KKN Dik, Azzun Adna (Educación en Tecnología de la Información) y Sadad Al Faza (Educación Física), participaron directamente para ayudar en el proceso de aprendizaje en CLC.

Las actividades realizadas en ambos CLC incluyen una introducción a la moneda rupia y los valores indonesios, gestión financiera básica, así como una introducción a la programación básica para estudiantes.

Según M. Fahmi Johan Syah, Ph.D., esta actividad tiene como objetivo promover la educación financiera y las habilidades del siglo XXI y fortalecer la identidad nacional de los estudiantes en medio de instalaciones educativas limitadas.

«El objetivo principal de esta actividad es brindar a los estudiantes de CLC una experiencia de aprendizaje significativa, especialmente introduciendo la moneda rupia como símbolo de identidad nacional e introduciendo la programación como una provisión para habilidades futuras», dijo.

Añadió que el entusiasmo de los estudiantes surgió porque la presencia de los estudiantes de KKN Dik trajo una nueva atmósfera y actividades de aprendizaje.

“Los niños estaban muy emocionados porque vinieron los estudiantes de KKN Dik, creando nuevas actividades que nunca antes habían hecho”, explicó.

Aunque todo transcurrió sin problemas, Fahmi admitió que hubo desafíos en la implementación de esta actividad. Las instalaciones de aprendizaje limitadas y el número mínimo de docentes en CLC son los principales obstáculos que enfrentan.

“CLC realmente necesita el apoyo de varias partes, especialmente de las universidades, para que las actividades de aprendizaje puedan desarrollarse de manera óptima”, afirma.

La entrega de los estudiantes de la UMS FKIP KKN Dik al CLC fue uno de los momentos importantes destacados en esta actividad, que simboliza la cooperación y el compromiso continuos entre la UMS y las instituciones educativas en Sabah.

En el futuro, Fahmi espera que el programa UMS FKIP KKN Dik pueda implementarse regularmente en CLC-CLC Sabah cada año.

«La esperanza es que KKN Dik continúe existiendo y pueda brindar diversas experiencias nuevas de acuerdo con el conocimiento que tienen los estudiantes, y al mismo tiempo tener un impacto real en la mejora de la calidad de la educación de los niños indonesios en el extranjero», dijo.

Con un espíritu de servicio y colaboración, la UMS continúa fortaleciendo su papel como universidad comprometida con el fortalecimiento de la educación, la humanidad y la indonesidad a través de las fronteras nacionales.