UMS -Encero compartir experiencia después de un taller en Finlandia

Solo (Antara) – Educación de Pancasila y Ciudadanía (PPKN) Muhammadiyah University Surakarta (UMS) Obby Taufik Hidayat, S.PD., M.PD. Compartiendo sus interesantes experiencias durante la 51ª Conferencia de la Asociación para la Educación Moral en la Universidad de Tampere, Finlandia.

La conferencia fue celebrada por la Asociación para la Educación Moral (AME) del 5 al 9 de agosto de 2025. Las actividades en la conferencia incluyen talleres de escritura, pautas de investigación, simposios.

El hombre que es conocido le dijo que tenía la oportunidad de convertirse en cazador durante la sesión de simposio. Se encontró con varios investigadores de diferentes países para explicar su investigación sobre el aprendizaje de los servicios.

También tuvo la oportunidad de obtener orientación de escritura de investigadores británicos.

«Recibo una orientación de Janet Orchard. Es investigador de la Universidad de Bristol, Inglaterra, quien también es el editor del Journal of Moral Education», dijo Obby después de su regreso a Indonesia el miércoles.

Obby dijo que no todos los participantes tuvieron la oportunidad de ser dirigidos directamente por el Editor de la Journal of Moral Education. De alrededor de 70 registrantes, solo 12 investigadores tuvieron la oportunidad de obtener orientación a través de un taller.

El maestro joven de UMS también tuvo la oportunidad de publicar su investigación en el Journal of Moral Education. «

«Actualmente todavía está en la fase de revisión. El próximo año es posible (se publica), Dios quiere», agregó Obby.

Journal of Moral Education es una revista internacional indexada por Scopus Q1 y Web of Science. Esta revista se convirtió en un foro de discusión interdisciplinario para el análisis educativo y el desarrollo moral. Los temas de investigación en este diario están relacionados con la moral, el carácter, la cultura, la ciudadanía, los maestros y los estudiantes.

Se sabe que OBBY recibirá una feria de taller de investigación para el Journal of Moral Education a fines de abril. Tenía el subsidio por valor de $ 1500 o valía un RP. 25 millones.

Obby alentó a las civitas de la Académica UMS a participar en actividades similares en diferentes ocasiones. Vio la actividad para tener un lado positivo al configurar redes y aumentar la exposición global a UMS. A partir de estas actividades, puede obtener más redes para su área de conocimiento, a saber, la educación del carácter, la educación moral y la ciudadanía, por supuesto.

«Hay mucho potencial para trabajar juntos. Por ejemplo, para compartir investigaciones juntos, compartir financiamiento para la investigación, cooperación para publicaciones, visitar conferencias», dijo.