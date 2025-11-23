UMS capacita a docentes de biología desde extracción de ADN hasta electroforesis para enriquecer prácticas escolares

Solo (ANTARA) – El Programa de Estudios de Educación en Biología de la Facultad de Formación y Educación Docente (FKIP) de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) capacita a profesores de biología desde la extracción de ADN hasta la electroforesis para enriquecer las prácticas escolares.

En este caso, FKIP UMS en colaboración con Docente de Desarrollo Individual (PID) realizó una serie de talleres como parte del servicio comunitario en el Plan de Desarrollo Curricular (RPPS).

Esta actividad fue organizada por el Dr. Triastuti Rahayu, M.Si., Erma Musbita Tyastuti, M.Sc. y Yasir Sidiq, M.Sc., Ph.D., con el apoyo de varios asistentes.

Triastuti dijo que el taller inicialmente estaba dirigido a profesores de biología en la antigua zona de Greater Solo Residency. Sin embargo, el gran entusiasmo hizo que el comité ofreciera sitio a los veinte inscritos más rápidos.

«Así que lo tomamos en cuenta más rápidamente, de modo que se trataba de colores que antes sólo procedían de Solo Raya, pero también había colores de Semarang y Madiun», dijo el sábado Triastuti del Laboratorio de Biología de la UMS.

Durante el taller inaugural, los participantes recibieron material práctico sobre extracción sencilla de ADN utilizando frutas y brotes de soja. Esta práctica permite a los profesores comparar qué método es más apropiado implementar en sus respectivas escuelas. Se espera que el uso de herramientas y materiales simples pueda enriquecer las variaciones prácticas para los estudiantes.

Además, los participantes también recibieron material de enriquecimiento sobre electroforesis y PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa). Aunque la práctica de estas dos técnicas requiere equipo de laboratorio que no está comúnmente disponible en las escuelas secundarias debido al alto precio del equipo, estos materiales se consideran importantes para mejorar la comprensión de los profesores.

“Los materiales 2 y 3 (PCR y Electroforesis) son como un enriquecimiento para los profesores, de modo que luego, cuando los profesores entiendan el material de ADN, será más fácil enseñar a los alumnos”, continúa Trias.

En el futuro, los organizadores esperan que el material obtenido pueda aplicarse en las escuelas, ya que algunos participantes admitieron que nunca habían realizado prácticas de extracción de ADN en sus respectivas escuelas. Trias también dijo que esta serie de talleres se realizará en cinco ocasiones, abarcando temas avanzados como pedagogía, preparación de materiales didácticos, codificación y otros materiales.

Uno de los participantes de Madiun Sahasika, Sean Putra, dijo que esta actividad le brindó nuevas experiencias y relaciones ampliadas, incluido conocer a otros ex alumnos.

“Lo que está claro es que esto es muy útil para nosotros como docentes de escuela para aumentar nuestra comprensión y actualizar conocimientos, que luego pueden ser transferidos a los estudiantes”, afirmó.

Con esta práctica quiere que sus alumnos comprendan que el desarrollo de la tecnología biológica no se limita sólo a lo que está escrito en los libros de texto.

Mientras tanto, Dhinar Dewi Istini de Semarang cree que el material de ADN presenta sus propios desafíos.

“Esto es algo nuevo, estaba esperando esta oportunidad, es un desafío”, afirmó.

Aunque les queda un largo camino por recorrer, Sahasika Sean y Dhinar sienten que tienen la responsabilidad de seguir mejorando sus habilidades y conocimientos por el bien de los estudiantes a los que enseñan.