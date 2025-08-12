UMS Canciller Plan 777 como la dirección del rendimiento de la tubería

Solo (Antara) – Rector de la Universidad de Muhammadiyah Surakarta (UMS) Prof. DR. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum. Lanzó siete prioridades, estrategias y efectos que se convirtieron en la dirección del desempeño de los líderes del campus durante los próximos cuatro años.

En el informe de los funcionarios estructurales en el Mohammad Djazman UMS, solo, Java central, el lunes, Harun dijo que se debe enfatizar la dirección del liderazgo para realizar los grandes ideales de UMS como un centro para la educación y desarrollo islámico.

«Lo llamamos Triple Seven, a saber, siete prioridades, siete estrategias y siete efectos», dijo.

Las siete prioridades en cuestión incluyen estudiantes, recursos humanos, ingresos, modernización de sistemas e instalaciones de infraestructura, el desarrollo del gobierno institucional vertical y horizontal, alentando la acreditación superior de todos los programas de estudio en UMS y convertirse en universidades superiores en la arena mundial.

Para darse cuenta de esta prioridad, UMS ayudó a formular siete estrategias, incluso a través de la organización benéfica comercial de Muhammadiyah, la investigación, el servicio comunitario, la publicación en Scopus, el envío de delegaciones de UMS como oradores de conferencias internacionales, programas de intercambio de estudiantes (endout), así como el Programa de la Fuerza Impulsora, Astat-Out).

Aunque los intentos de darse cuenta de que los UMS tienen un impacto, son siete puntos, a saber, los estudiantes que influyen en el impacto, ya Islam y Kemuhamadiyahan tienen un impacto, los derechos de propiedad intelectual tienen un impacto, la dedicación al impacto, el impacto de la investigación y la educación tiene un impacto.

Harun enfatizó la importancia de la cooperación en la realización de los ideales del Triple Seven, uno de los cuales fue mediante el desarrollo de los ex alumnos de UMS (IKA) en diferentes provincias en Indonesia.

Dijo que el desarrollo de Ika UMS era muy importante porque estimularía la admisión de nuevos estudiantes y la marca UMS a nivel nacional.

«La actitud de IKA UMS a nivel central es muy fuerte. Tenemos que desarrollar su segunda capa a nivel provincial. Para Java propongo a nivel de distrito/ciudad», dijo.

La calidad y cantidad de estudiantes y personal docente también pretende aumentar en el próximo período. UMS se ha centrado en 8,000 nuevos estudiantes, 50 por ciento+1 maestro de doctorado y 20 por ciento de los profesores.

Actualmente, UMS tiene 834 maestros para obtener información. Un total de 285 de ellos fueron graduados de doctorado y no menos de 120 maestros estudiaron estudios de doctorado. Mientras que el número total de profesores actualmente llega a 66 profesores. Mientras que el número de estudiantes potenciales alcanzaron los 7.725 nuevos estudiantes el lunes por la mañana.

«Tenemos que empujar a los maestros que no han sido S3 nuevamente. También debe mapear con los que países o provincias no han enviado a los maestros a estudiar allí», dijo.

La extensión de UMS también penetró en la apertura de un nuevo programa de estudio con un Programa de educación a distancia (PJJ). El calendario de PJJ se distribuirá en varias regiones en Indonesia. Algunos programas de estudio con horarios de PJJ incluyen S1 Informatics, S1 Electrical, S2 Civil Engineering, a S2 y S3 Management.

Harun cree que un nuevo avance es muy importante para apoyar la calidad y la reputación de la universidad. Está dedicado al programa que salió bien, continuará. Aunque los programas que no han sido alcanzados serán mejorados por avances estratégicos. Este problema es importante como aceleración de la realización de UMS islámicos, esclarecedor, superior, mundial, sostenible.

«Cuidemos de estos ehols. Es nuestro trabajo crecer mejor», dijo.