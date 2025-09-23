UMS ayuda a Klay Burgers Van Hout Waste Magic, así que Oester Mushroom Company

Actividades de empoderamiento en solitario (Antara) para la asociación comunitaria organizadas por la Universidad de Muhammadiyah Surakarta (UMS) en colaboración con la Dirección de Investigación y Servicio Comunitario (DPPM) del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología ayuda a los residentes de Klaten Regency, Java Central Transformado -Java -Java -Power.

Uno de los gerentes de RT 09 Senden Village Wardiyo Sceyo Utomo dijo el martes que la innovación del uso de residuos en polvo de madera ofrece nuevas oportunidades para la gente de RT 09 Senden Village, Klaten.

Los desechos que anteriormente se apilaban solo alrededor del aserrado ahora se procesaron con éxito en un MaddestoelBaglog de Oyster de alto valor. Dijo que el programa de servicio fue muy beneficioso para el grupo.

«Durante estos tres meses estábamos equipados con conocimiento, conocimiento y habilidades por parte del equipo de servicio UMS. El polvo de madera que solía ser un problema se ha convertido en una gran oportunidad para mejorar la economía de la comunidad. Este polvo de madera es como un chocolateates para nosotros», dijo.

El uso de polvo de madera como ingrediente principal de BagLog se considera efectivo porque es barato y ecológico. Los desechos que originalmente se consideraron inútiles ahora pueden procesarse, reducir la contaminación y producir productos alimenticios saludables.

«Todos los días, el aserrado de madera produce polvo de tonelada de polvo. Si eso se tira, puede interrumpir el medio ambiente. Al ser procesado en bolsas de hongos de ostras, los desechos realmente dan valor agregado», dijo un miembro del grupo Tyo.

El proceso de hacer BagLog en sí es bastante fácil. El polvo de madera se mezcla con salvado, lima y agua y luego se coloca en un plástico de cilindro para compacto. Después de haber pasado por el proceso de esterilización e inoculación de semillas de hongos, los BagGogs están listos para mantenerse en la casa de kumbung o hongo. Los hongos de ostras comienzan a crecer dentro de los 30-40 días y pueden cosecharse.

El presidente del servicio Hararyatmi dijo que este servicio no solo era ecológico, sino que también había abierto nuevas oportunidades comerciales. La creciente demanda de los mercados de hongos de ostras da una nueva esperanza a la gente de Senden Village para mejorar su bien económico.

Hariyatmi también evaluó que este paso estaba en línea con el principio de la economía circular que convirtió los desechos en medios útiles.

«Si este movimiento se expande, puede ser una solución real para la gestión de los desechos de madera, mientras que el bienestar de la comunidad aumenta», dijo.

Además, Hariyatmi también expresó su aprecio por el DPPM Kemdiktisaintek y los DRPPS UMS que habían apoyado la financiación de este programa.

«Nuestra esperanza, de polvo de madera que solía terminar en un montón de desechos, ahora nace alimentos saludables y nuevas oportunidades económicas. Esto es una prueba de que, si se procesa inteligente, puede ser una bendición», dijo.