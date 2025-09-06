UMS Asociación completa de estudios y recolección para tejer tejido de punto

SOLO (Antara) – La Asociación completa de la Asociación (P2T) de la Universidad de Muhammadiyah de Surakarta (UMS) realizó un estudio y amistad con el tema de la construcción de Ukhuwahah, quien llegó a Khusnul Khatimah para tejer una relación.

El evento que se celebró en Solo, Java Central, se inició con la conferencia del Al-Qur’an Surah al-Baqarah Fresh 8-20 dirigido por Ustadz Muhammad Yahya.

En el núcleo de Tausiyah, UMS Rector Prof. Dr. El Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., Apropiaba la gratitud y el aprecio por los fundadores y líderes de los UMS anteriores que habían cuidado y desarrollado esta universidad con completa sinceridad.

«Todos somos los sucesores de la batalla colocados por la fundación por los ancianos. Con un corazón limpio e intenciones sinceras, UMS puede convertirse en una gran universidad como ahora», dijo.

Agregó que la fase después de la tarea debe concebirse como una fase de trascendencia, que se acerca a Allah SWT.

«Inna Shalati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil ‘alamin. Todas nuestras actividades, tanto en el campus como después de llenar, tienen que regresar a Dios. Esa es la naturaleza de la verdadera ceremonia», dijo.

Harun también recordó que al administrar instituciones educativas, cada caridad debe desviarse del corazón, no de la lujuria o los intereses mundanos.

«Si el corazón habla, nace la sinceridad. Pero si la lujuria conduce, habrá codicioso. En UMS siempre tratamos de trabajar con el corazón», dijo.

Además, Harun enfatizó los principios básicos de la lucha de UMS que se basa en los valores de los fieles y ta’awun (solidaridad y ayuda).

«UMS debe ser un faro, personas libres de ignorancia (liberación), humanización (humanización), así como mantener valores islámicos que son esclarecedores, superiores, mundiales y sostenibles (sostenibles)», explicó.

Mientras tanto, el presidente de P2T, Ums Joko Santoso, dijo que esta actividad se celebró por tercera vez y que sería una agenda de rutina cada tres meses. Hizo hincapié en el objetivo principal de P2T para garantizar la solidaridad en el contexto de Ukhuwah hasta el final de la vida.

«Nuestro tema es construir Ukhuwah, llegar a Khusnul Khatimah. Queremos que los UMS no detengan los extensos lazos familiares en el espacio de trabajo, pero por eso P2T enfatiza la importancia de 3s: gratitud, amistad y alúnmen», dijo.

En esta ocasión, Joko Santoso también recordó el significado espiritual de la unión.

«Si quieres mucha fortuna, recolectas con grandes personas, personas cuyos corazones son espaciosos y personas cuyo espíritu está lejos. Ese es el espíritu de nuestra amistad», agregó.

Los saludos también vinieron del Prof. Dr. El Dr. Sabar Narimo, MM, M.PD., que representa a la Agencia de Gestión Daily de UMS (BPH). Expresó su aprecio a las ancianas y extensas familias de P2T que habían llevado a UMS a convertirse en una universidad influyente a nivel nacional e internacional.

«Lo que disfrutamos hoy es el fruto de la batalla de todas las damas y caballeros. Esperemos que esta unión fortalezca aún más nuestros pasos», dijo.

El evento se cerró con una sesión de fotos y almuerzo junto con la fama, y ​​se convirtió en un signo estrecho de la relación que aún estaba tejida. Desde P2T UMS se espera que no sean solo un foro para la amistad, sino también en los foros para reforzarse mutuamente en el espíritu de Ukhuwah, y entrar en el camino a Khusnul Khatimah.