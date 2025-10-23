UMPP reforzó 152 egresados ​​de FEB y FASTIKOM

Pekalongan (ANTARA) – La Universidad Muhammadiyah de Pekajangan Pekalongan (UMPP) inició una serie de grandes ceremonias para la Xª Ceremonia de Graduación del Tercer Diploma y Licenciatura para el año académico 2024/2025. Un total de 565 graduados serán confirmados durante cuatro días, a partir del martes (21/10), específicamente para el Grupo 4, en representación de la Facultad de Economía y Empresa (FEB) y la Facultad de Ingeniería e Informática (FASTIKOM).

En esta sesión participaron un total de 152 graduados, entre ellos graduados de Contabilidad D3, Contabilidad S1, Economía Sharia S1 y Gestión S1 de la FEB, así como Gestión Informática D3, Ingeniería Electrónica D3, Ingeniería Mecánica D3 e Informática S1 de FASTIKOM.

Se espera que estos estudiantes de primer día se conviertan en las fuerzas impulsoras del emprendimiento digital y la estabilidad económica regional.

El evento comenzó puntualmente a las 8:00 a. m. WIB con un desfile del Senado con invitados VIP. La serie de eventos incluyó la lectura del Sagrado Corán por Ustadz Murrokib y la oración por Gigih Setyanto, M.Pd.I.

La esencia del evento es la apertura de la sesión abierta del Senado, la lectura del decreto de graduación, la toma de posesión de los graduados de Cumlaude y la toma de posesión de todos los graduados.

Se produjo un momento emotivo cuando se leyó el juramento de lealtad de los exalumnos, dirigido por Kirana Bidari del Programa de Estudios de Economía de la Sharia, lo que demuestra el compromiso de los graduados de preservar el buen nombre del alma mater. La UMPP también otorga premios especiales a graduados destacados.

El rector de la UMPP, Dr. Nur Izzah, S.kp., M.kes, en su discurso de apertura de la serie de graduación, transmitió el mensaje a los graduados de que después de graduarse, no solo deben estar orgullosos de los títulos que han obtenido, sino también ser capaces de mantener tres caracteres importantes: adaptabilidad (capacidad de adaptarse), integridad (honestidad y coherencia de principios) y capacidad de respuesta (cuidado y capacidad de respuesta al medio ambiente).

También se agradeció el éxito de los egresados, el estímulo para seguir aprendiendo y contribuyendo a la sociedad y la afirmación de que la UMPP es una universidad inclusiva que ofrece oportunidades para todos.

«Se espera que los graduados de la UMPP se conviertan en personas íntegras, adaptables y solidarias, capaces de aplicar sus conocimientos para el mejoramiento de la sociedad», dijo.

El momento más esperado es la entrega de premios a los graduados con mayores logros académicos. Reflejan extraordinaria perseverancia, inteligencia y dedicación al completar sus estudios.

El mejor egresado, Zaki Arslan de D3 Contabilidad, transmitió sus impresiones y mensajes en nombre de todos sus compañeros. Compartió historias sobre el largo viaje lleno de desafíos durante sus estudios, luchas que no fueron fáciles y su agradecimiento por el apoyo de maestros y amigos.

Zaki también animó a todos los egresados ​​a seguir luchando por alcanzar sus sueños, mantener el buen nombre de su alma mater y aportar valores positivos de la UMPP al mundo laboral y a la sociedad.

Además de los graduados destacados, también hizo declaraciones Ika Riski Damayanti, el primer graduado discapacitado del Programa de Estudios de Gestión Informática D3.

En su discurso describió el inicio de su camino por la universidad, el cual estuvo lleno de luchas, y expresó su agradecimiento a la UMPP por brindar facilidades y oportunidades para que los estudiantes con discapacidad se desarrollen.

Ika también invitó a todos los graduados y a la comunidad académica a continuar aprendiendo a comprender y cuidar a los amigos con discapacidad, con el fin de crear un ambiente en el campus que sea más inclusivo y amigable para todos.

La conclusión del primer día de graduación de la UMPP marcó el comienzo del servicio profesional de los exalumnos y evidenció la capacidad de la UMPP para promover la inclusión a través del programa SAHDU (Amigos de los Discapacitados de la UMPP), dejando a los graduados listos para servir, innovar y convertirse en agentes de cambio que iluminen a la nación.