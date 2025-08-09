Ump-bni Sinergi que desarrolla una aldea británica en la antigua ciudad de Banyumas

Banyumas (Antara) – Universidad de Muhammadiyah de Purwokerto (UMP) y Bank Negara Indonesia (BNI) Synergy para desarrollar aldeas inglesas en el área de la ciudad antigua de Banyumas, Banyumas Regency, Java Central, que se espera que sea un centro de idiomas de aprendizaje y los destinos turísticos económicos.

Encontrado después Ocio Kampung Brits, en Taman Sari Pendopo Adipati Mrapat, distrito de Banyumas, Banyumas Regency, sábado, UMP Rector Prof. DR. Jebul Suroso dijo que el desarrollo de la aldea británica en Banyumas sería una de las prioridades del programa terciario para apoyar el sector turístico y la economía regional.

«Vemos que el potencial de la región de Banyumas es extraordinario, tanto en términos de religiosos, culturales como agrotourismo. Por lo tanto, la aldea británica es el primer paso que tendrá un impacto económico significativo para la comunidad», dijo.

Además del distrito de Banyumas que tiene el potencial turístico histórico, dijo que el programa Kampung UK también se centrará en otras dos atracciones turísticas, a saber, los destinos «Lotus» Menara Purwokerto y Baturraden.

Debido al mapa que se hizo, dijo nuevamente, los visitantes que vienen a los tres puntos turísticos tendrán como objetivo disfrutar de una serie de otros destinos y obtener una experiencia de aprendizaje en inglés.

«En la aldea inglesa aprenderá a aprender de manera flexible, más para conversaciones diarias, así como a construir un clima de idiomas que sea un idioma con el idioma. Entonces la gente aprende mientras viaja», dijo.

Además de la capacitación en idiomas, el área de la ciudad antigua de Banyumas también se integrará con el potencial local, como el turismo culinario, las manualidades de batik, la cultura de Lengger, así como el plan para construir el muelle de turismo del río Serayu en la aldea de Kedunguter.

Según él, los maestros y el profesor UMP se dedicarán a ayudar al programa a través de la investigación aplicada, la capacitación comunitaria, al servicio estudiantil.

También trabaja con bancos para canalizar fondos para la responsabilidad social (RSE) para apoyar el desarrollo de instalaciones.

«El profesor investiga y enseña que es habitual. Este es el momento en que salen del campus y presentan los resultados de la investigación y la innovación, de modo que la comunidad los sentirá inmediatamente», enfatizó.

También dijo que el lanzamiento del Programa de English Village también se sincronizó con el Programa de Plantación de Coco Kopyor en varios puntos, uno de los cuales es un distrito de Dawuhan -Dorp, Banyumas, como un intento de mostrar productos de investigación de alto valor económico.

Según él, Kopyor Coconut es una de las materias primas principales que se desarrollarán en Banyumas.

Aunque el país fue inicialmente limitado, dijo que la siembra se extendería a diferentes distritos, especialmente en áreas que se convirtieron en centros de coco como Cilongok.

«Comenzamos desde el punto que es fácilmente accesible y se ve, y luego se extiende. Tenemos una discusión con el jefe de la aldea de Dawuhan para determinar la ubicación de la nueva plantación», dijo el Rector de Ump.

En relación con esto, el jefe del subdistrito de Banyumas Jakarta, Tisam, ha expresado pleno apoyo para el lanzamiento de la aldea británica que se centró en el área histórica.

Según él, la existencia de pueblos temáticos basados en el lenguaje puede ser la entrada a la promoción de la cultura, religiosa, para promover el agrotourismo en Banyumas.

«La información se transferirá más fácilmente a turistas extranjeros si usamos su idioma. De esta manera, las historias y la cultura de Banyumas pueden ser más conocidos», dijo.

La sucursal líder de la sucursal del Banco Estatal de Indonesia (BNI) Purwokerto Achmad Heru Kusumawan ha evaluado que la aldea británica tiene un potencial económico que puede desarrollarse, no solo en términos de educación y otros sectores de apoyo.

«Esto es muy interesante. Vemos que hay potencial que puede crecer, especialmente en el sofá, para completar y apoyar esta actividad», dijo.

Dio un ejemplo del éxito de BNI al apoyar el desarrollo del eumulismo de Umbul Ponggok en Klaten Regency, Java central, que originalmente fue promovido por el banco hasta que se convirtió rápidamente en un destino principal.

Según él, el desarrollo de la aldea británica de Banyumas también tiene el potencial de colaborar con la economía creativa, los sectores de empresas culinarias, micro y pequeñas y medianas (MSMES).

«Esperemos que podamos contribuir al creciente desarrollo del potencial en la aldea británica», enfatizó.

La actividad que se convirtió en una serie de «UMP Riding #Disi Independence» también se llenó de peregrinación a la tumba de RM Margono Djojohadikusumo, que era el abuelo del presidente Pabowo Subianto y también el fundador de BNI.

