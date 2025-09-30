Um-id se estableció oficialmente, el pp Muhammadiyah formuló siete prioridades de transformación

Solo (Antara) – Los líderes centrales de Muhammadiyah (PP) se mudaron poco después del proceso de adquisición de la Universidad Islámica Bekasi 45 (Unnisma) de la Fundación YPI 45. El campus ahora se transformó oficialmente en la Universidad de Muhammadiyah Indonesia (UM -id).

Como primer paso, el PP Muhammadiyah celebró una reunión de trabajo conjunta (Raker) en el campus de UNISLA, Bekasi, 26-27 de septiembre a través de la reunión de Dikilitbang.

Esta actividad es un lugar para la consolidación y el refuerzo interno para unir el potencial al tiempo que formula el programa de prioridad superior de UM-ID.

El PP Muhammadiyah, la Asamblea de Dikilitbang, la Junta Daily Management (BPH), así como todos los oficiales de Uniskers, comenzando con el Rector, decano, el presidente del programa de estudio, a la Unidad de Implementación Técnica.

Jefe de BPH UM-ID-Team Prof. DR. Harun Joko Prayitno dijo que esta reunión resultó en la formulación de siete prioridades y 17 estrategias de velocidad de transformación UM-ID para la Universidad Superior, el reemplazo internacional y tuvo un impacto en la comunidad.

Además de estas siete prioridades, continuó, 17 estrategias de engranajes también fueron acordadas como un mapa de ruta UM-ID. La estrategia incluye la preparación de nuevos artículos de asociación de acuerdo con las directrices de PTM y las regulaciones nacionales, la coordinación de la misión de visión en la dirección estratégica de Persyarikatan, la formación de organizaciones oficiales transparentes, para fortalecer los sistemas de TI integrados.

De Raker también enfatizó la importancia del programa de victorias rápidas en la transformación de UM-ID. Algunos de ellos son la incorporación de nuevos programas de estudio en el campo de la salud y la tecnología basados ​​en la inteligencia artificial (IA/IT), que aumenta la capacidad de recursos humanos mediante la investigación adicional de S3, la investigación colaborativa, la certificación de los maestros y el fortalecimiento de la carrera académica.

«La transformación de UM-ID no solo es administrativa, sino que también se convierte en aspectos sustanciales como el plan de estudios basado en APM (adaptativo, progresivo, moderno) que se basa en la tecnología moderna, pero que aún mantiene el valor de la humanidad», dijo el miembro del equipo del equipo de BPH UM-ID Fauzan.

En esta ocasión, el Dr. enfatizó a Jaenuddin también que se espera que UM-ID sea una de las principales universidades que son de renombre internacional. Esto se logró mediante el aumento del programa de estudio: acreditación, desarrollo de capacidades de maestros y fortalecimiento de la cooperación internacional en el campo de la investigación y académico.

«El PP Muhammadiyah tiene un fuerte compromiso, por lo que UM-ID realmente tiene un impacto, no solo para la gente de Bekasi y West Java, sino también para el mundo internacional», dijo el Dr. Jaenuddin.

Con los resultados de esta reunión, el PP Muhammadiyah es optimista de que UM-ID se convertirá en una institución terciaria que no solo es superior a la junta, sino también innovadora en investigación, relevante para las necesidades del tiempo, y está fuertemente arraigada en los valores islámicos progresivos.