Ulama de Egipto asistió a la XXIII Conferencia IPNU Kendal en el internado islámico Darul Amanah

Kendal (ANTARA) – Dos grandes científicos de la Universidad Al-Azhar en El Cairo, Egipto, que también son académicos, el Prof. Dr. Dasuki Kasbah y el Jeque Muhammad Basyir Fadl Abdl Sayyid asistieron a la XXIII Conferencia Regional (Konfercab) de la Asociación de Estudiantes Nahdlatul Ulama (IPNU) Kendal Regency, Java Central en el internado islámico Darul Amanah, Sukorejo, el sábado.

Su presencia fue el principal imán del evento, destacando la importancia de las relaciones académicas entre los internados islámicos de Indonesia y el centro de la civilización mundial islámica en Egipto.

La llegada de los dos clérigos de Al-Azhar fue recibida calurosamente por los kiai, los cuidadores del internado islámico y los cuadros del IPNU presentes. Ok, el Prof. Dr. Dasuki Kasbah y el Jeque Muhammad Basyir son conocidos como académicos de alto nivel que predican activamente y participan en el desarrollo de estudios islámicos moderados en varios países.

Su presencia en Konfercab es un impulso importante para que los cuadros de IPNU obtengan inspiración y motivación para fortalecer las tradiciones académicas, especialmente en las áreas de moderación religiosa y desarrollo intelectual de los estudiantes de Nahdlatul Ulama.

Director del internado islámico Darul Amanah, KH. Mas’ud Abdul Qodir expresó su orgullo por la presencia de estos académicos internacionales.

Según él, Al-Azhar Egipto ha sido durante mucho tiempo el principal punto de referencia para los kiai y los estudiantes islámicos en Indonesia, incluidos los cuadros del IPNU, por lo que la presencia de sus figuras aporta energía positiva al desarrollo de la educación islámica en Kendal.

«Esto es un honor para nosotros. La presencia de eruditos egipcios muestra la fuerte relación académica entre los internados islámicos en Indonesia y Al-Azhar El Cairo como centro del conocimiento mundial», dijo.

Mientras tanto, el director de STAIDA, la escuela secundaria islámica Darul Amanah, KH. Muhammad Fatwa dijo que la llegada de los dos fue una inspiración para los estudiantes de STAIDA.

«La llegada de dos grandes figuras científicas de la Universidad Al-Azhar en El Cairo, Egipto, a saber, el Prof. Dr. Dasuki Kasbah y Syaikh Muhammad Basyir Fadl Abdl Sayyid, es una completa inspiración para los estudiantes y estudiantes de STAIDA. Si Dios quiere, recibiremos conocimiento y bendiciones de él», dijo.

Además de asistir a una serie de eventos oficiales, los participantes interpretaron la presencia de los dos clérigos como una valiosa oportunidad para ampliar los horizontes globales de IPNU. Miles de estudiantes y ejecutivos de varios subdistritos de Kendal parecían ansiosos por darles la bienvenida a ambos como modelos a seguir en el mundo de la erudición islámica internacional.

Kendal Regente Hj. Dyah Kartika Permanasari, SE, MM dijo que la llegada de académicos de Egipto muestra que Kendal Regency se ha convertido en un territorio internacional.

«Estamos muy orgullosos de que Kendal Regency se haya convertido en un destino para académicos internacionales. Especialmente el internado islámico Darul Amanah, ojalá muchos académicos internacionales vengan aquí después de esto», dijo.

El presidente del IPNU PW de Java Central, M. Irfan Khamid, también enfatizó la importancia de que los cuadros del IPNU sigan siendo adaptables y visionarios para hacer frente a los acontecimientos actuales. Con la presencia de ulemas egipcios, espera que los estudiantes de NU estén más motivados para seguir una educación superior en el escenario internacional.

La XXIII Conferencia IPNU de Kendal fue inaugurada oficialmente por Kendal Regent Hj. Dyah Kartika Permanasari, SE, MM, y dura hasta el domingo 30 de noviembre de 2025.

La presencia de clérigos egipcios de Al-Azhar fue uno de los momentos más memorables del evento de este año y también reforzó el compromiso de IPNU Kendal de construir una red intelectual global y enriquecer las ideas de los cuadros estudiantiles de NU.