UIN Walisongo suministra 170 supervisores de pruebas de conocimientos PPG

Semarang (ANTARA) – La Universidad Islámica Estatal de Walisongo (UIN) Semarang ha brindado capacitación a 170 supervisores y 17 coordinadores a través del Programa de Educación Profesional Docente (PPG) para supervisar la implementación del Examen de Conocimientos (UP) PPG 2025.

El jefe de la sucursal de PPG FITK UIN Walisongo Semarang, Dwi Istiyani en Semarang, Java Central, dijo el viernes que la implementación de UP Batch 2 y 3 este año involucró a 7.312 participantes de diferentes regiones de Indonesia.

«El proceso de supervisión cuenta con el apoyo de 170 supervisores y 17 coordinadores de supervisión que garantizan que el examen se lleve a cabo sin problemas, de manera ordenada y profesional», dijo.

La sesión informativa de preparación de UP PPG 2025 se llevó a cabo junto con supervisores de UIN Sunan Ampel Surabaya y UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

También agradeció la presencia de los socios del St. Fransiskus Asisi Semarang Catechetical Pastoral College (STPkat), que participaron en el proceso de supervisión.

Según él, esta cooperación interinstitucional refleja el espíritu de unión para mantener la calidad de la implementación del PPG a nivel nacional.

«Además de la competencia tecnológica, ser supervisor pone a prueba su paciencia. Los participantes provienen de diferentes regiones, edades y orígenes. Por lo tanto, ser supervisor también significa aprender a comprender y guiar con empatía», afirmó.

Como institución organizadora del PPG, FITK UIN Walisongo Semarang continúa fortaleciendo su compromiso de formar docentes profesionales, religiosos y adaptables para los tiempos cambiantes.

A través de una cuidadosa coordinación y colaboración con los reguladores nacionales, FITK se esfuerza por garantizar que todo el proceso de Pruebas de Conocimiento se lleve a cabo de acuerdo con los estándares nacionales y la ética académica.

“Nuestro trabajo no es sólo monitorear las pruebas sino también monitorear el nacimiento de docentes profesionales que traigan los valores de honestidad, dedicación y amor al mundo de la educación”, dijo.

Del mismo modo, el Vicedecano II FITK UIN Walisongo Semarang Dr. Ahmad Maghfurin dijo que UP no sólo evalúa los aspectos cognitivos de los participantes, sino que también requiere una fuerte preparación mental.

«Para los participantes, la prueba de conocimientos requiere no sólo conocimientos académicos sino también preparación mental. Esto también se aplica a los supervisores. Los 170 supervisores kamj tienen experiencia, tienen competencia tecnológica y son pacientes al guiar a los participantes», dijo.

Según él, el éxito de la implementación del UP PPG no se mide sólo por el dominio técnico, sino también por el ambiente y el sentimiento de confianza entre supervisores, participantes y supervisores.

Las actividades de briefing y debriefing se convierten en un espacio estratégico para igualar percepciones entre supervisores, supervisores y coordinadores.

Durante el foro, los supervisores nacionales también enfatizaron la importancia de mantener la integridad durante los exámenes y optimizar el papel de la tecnología en el sistema de supervisión.