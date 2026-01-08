UIN Walisongo Semarang cede oficialmente el UKT a los estudiantes afectados por el desastre

Semarang (ANTARA) – La Universidad Islámica Estatal de Walisongo (UIN) Semarang ha renunciado oficialmente a la tasa única de matrícula (UKT) para los estudiantes afectados por inundaciones y deslizamientos de tierra en la región de Sumatra y sus alrededores, mediante el Decreto del Canciller número 2576/Un.10.0/R/HK.01.01/12/2025.

Esta política estratégica se adoptó como una respuesta rápida a la emergencia que enfrentan las familias de estudiantes de Sumatra y en respuesta a una solicitud de asistencia del UKT del Gobernador de la provincia de Java Central mediante carta número 200.1.5/1676/JFU.PDN/2025 del 19 de diciembre de 2025.

El rector de la UIN Walisongo Semarang enfatizó que esta política es un paso concreto para que la universidad garantice el derecho de los estudiantes a continuar sus estudios incluso si enfrentan pruebas graves.

Las inundaciones y deslizamientos de tierra en algunas zonas de Sumatra no sólo afectaron el área física, sino que también afectaron las condiciones económicas de las familias de los estudiantes que estudian en Java Central.

«Esta exención del UKT es una expresión concreta de la preocupación de la UIN Walisongo Semarang por garantizar el derecho de los estudiantes a continuar recibiendo educación en medio de una emergencia. Esto está en consonancia con los valores humanos que son el aliento de la lucha en nuestro campus», como se indica en los considerandos del decreto del Canciller.

Esta política se aplica específicamente al semestre par del año académico 2025/2026 para los estudiantes identificados como afectados directamente por el desastre.

Según el anexo del Decreto del Canciller, los estudiantes que reciben beneficios de exención del UKT se distribuyen en diferentes disciplinas. Entre ellos se encuentran los de la Facultad de Ushuluddin y Humanidades (FUHUM) en el programa de estudios de Aqidah y Filosofía Islámica, Estudios de Al-Corán y Tafsir, y Estudios de Arquitectura y Arte Islámico. Además, también se brinda apoyo a los estudiantes de la Facultad de Tarbiyah y Formación Docente (FITK) y otras facultades de UIN Walisongo Semarang.

Esta medida enfatiza la posición de UIN Walisongo Semarang como una institución con alta sensibilidad social. Con esta exención de la cuota escolar, se espera que se pueda reducir la carga económica sobre los estudiantes y los padres para que el enfoque de los estudiantes en el aprendizaje no se vea interrumpido por las limitaciones financieras posteriores al desastre.

Para los futuros estudiantes que quieran ser parte del Campus de Humanidad y Civilización, UIN Walisongo Semarang también está abriendo una ruta de Admisión de Nuevos Estudiantes (PMB) para el próximo año académico.

Se encuentran disponibles varias instalaciones superiores para mejorar la capacidad y las habilidades científicas de los estudiantes, incluidos laboratorios integrados y bibliotecas digitales. Se puede acceder oficialmente a información completa sobre rutas de ingreso, programas de estudio e inscripción a través de la página pmb.walisongo.ac.id o a través de las redes sociales oficiales de UIN Walisongo Semarang.