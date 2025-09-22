Uin Walisongo Semarang campeón estudiantil «Healpic 2025»

SEMARANG (Antara) – Estudiante de la Universidad Islámica de Tecnología Ambiental (UIN) Walisongo Semarang, Novansyah Abi Ramadhan ganó el concurso internacional de fotografía de fotografía (HealPic) 2025 en la categoría de educción superior.

Novansyah dijo en un comunicado en Semarang el lunes que el trabajo «un círculo malo de las rocas y el olor a desechos» informados «.

Optó por el tema de las pilas de residuos en el antiguo área de C -Opgravings como un foco de su trabajo, con la ubicación de la sesión de fotos en el área de Brown Canyon, Semarang.

Brown Canyon es una antigua mina en los suburbios de Semarang que era viral debido a la belleza y ahora está lleno de postes de basura.

Según él, la ubicación representaba el «círculo vicioso» del daño ambiental recurrente porque los desechos acumulados se deterioraron las condiciones naturales dañadas.

«Esta foto es una forma de advertencia. No podemos continuar cerrando nuestros ojos al daño ambiental. Los desechos que arrojamos despreocupados restaurarán nuestra propia vida», dijo.

Para él, el precio no es solo un rendimiento personal, sino como una llamada moral.

Quiere que la comunidad se dé cuenta de que proteger el medio ambiente no es solo un discurso, sino una acción concreta que debe tomarse de inmediato.

Su victoria en el evento internacional es la prueba de la capacidad de los estudiantes indonesios en la expresión de problemas de salud y medio ambiente a través del medio de fotografía y la capacidad de competir en el ámbito global.

En la preparación del trabajo, Novansyah fue dirigida por los supervisores Rusmadi y Nana Misrohah.

«Las fotos no son solo una cuestión de estética, sino cómo un trabajo puede ser un lenguaje de comunicación fuerte para el cambio social», dijo Rusmadi, acordado por Nana.

El proceso de evaluación de HealPic 2025 lleva aproximadamente tres semanas. En las primeras fases, la interacción pública en forma de gustos y comentarios en las redes sociales es una de las consideraciones.

De los cientos de obras seleccionadas, el jurado eligió los 10 mejores trabajos para continuar hasta la fase final.

Luego se le pidió a cada finalista que presentara el trabajo del jurado, acompañado de una sesión de preguntas y respuestas, para que el jurado pudiera evaluar el mensaje, la tecnología y la relevancia del trabajo con el tema de la competencia.

El jurado está formado por académicos, trabajadores de la salud y expertos en fotografía. Novansyah ha depositado a más de 150 empleados de varias universidades en el país, así como la delegación del campus regional de la ASEAN para ganar en la categoría de educación superior.

