Uin Walisongo Semarang a la acreditación internacional

SEMARANG (Antara) – El Instituto de Garantía de Calidad (LPM) de la Universidad Islámica del Estado de Walisongo (UIN) Semarang invitó al liderazgo de la Universidad, los líderes de la facultad y el liderazgo de 12 programas de estudio para preparar la acreditación internacional.

El presidente de LPM Uin Walisongo Semarang, el Dr. Tolkah, en Semarang el martes, dijo que no se han presentado no menos de 12 programas de estudio para participar en la acreditación internacional a través de la adquisición.

Adquin es una institución de acreditación basada en alemán que generalmente se reconoce.

Para los programas de estudio fuera del calendario de Adquin, dijo, la universidad se preparará para esquemas de acreditación alternativa.

El jefe del Centro de Desarrollo del Estudio Estudiantil (PSM) Uin Walisongo, el Dr. Nur Hamid, explicó que la acreditación internacional de adquisición consistió en 10 estándares principales y acreditación internacional incluida en el Plan Estratégico 2025 (Renstra).

El proceso se implementará en cuatro fases, con dos fases que se realizarán para 2025.

Los documentos que deben ser redactados incluyen el nivel universitario (RPJP, RENSTRA, el informe de rendimiento), la facultad (Renstra y el informe de rendimiento), así como los programas de estudio (currículo y RPS).

Mientras tanto, el rector de Uin Walisongo dijo el Prof. Dr. Nizar que el objetivo en 2026 para el campus fue el año de acreditación internacional.

«Muchos de nuestros programas de estudio han logrado una acreditación superior a nivel nacional. El siguiente paso es la internacionalización», dijo.

Brindó apoyo del campus para la internacionalización con las instalaciones y recursos existentes.

«El campus está listo para apoyar con instalaciones y recursos para lograr este objetivo», dijo.