Uin Walisongo refuerza la colaboración con Berlín de la Universidad de Humboldt

SEMARANG (Antara) – La Universidad Islámica del Estado de Walisongo (UIN) Semarang fortaleció la colaboración con Berlín de la Universidad de Humboldt a través de diversas actividades, como mantener foros internacionales sobre visitas culturales.

Director de Postdoctorale Uin Walisongo Semarang Prof. DR. El Dr. H. Muhyar Fanani, en Semarang, Central Java, dijo el jueves que su partido organizó la «Iniciativa del Campus Green del Campus de los Times of Uin Walisongo y los estudiantes de la Universidad de Humboldt».

Según él, el foro ha tenido como objetivo seguir el programa de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al descubrir en profundidad la iniciativa del campus verde desde la perspectiva de los estudiantes.

A la actividad asistieron estudiantes postdoctorales, Facultad de Ciencias Sociales y Políticas (FISIP) y Programas de Estudio de Tecnología Ambiental (SAYEK), así como delegaciones estudiantiles en la Universidad de Humboldt y la Universidad de Leipzig en Berlín, Alemania.

«Podemos discutir cómo podemos tener los mismos pasos, especialmente la generación más joven para ser activo en la protección de nuestro medio ambiente, de modo que nuestra tierra se vuelva segura y cómoda para vivir juntos», dijo.

El panel de discusión más importante presenta Esie Hanstein, un maestro de idiomas indonesio de la Universidad de Humboldt que también enseña la Universidad de Leipzig y una delegación es de las Naciones Unidas (ONU) para reducir los activistas ambientales de dióxido de carbono.

Luego, Uin Walisongo, junto con la Universidad de Humboldt Berlín, Alemania, realizó visitas culturales al Museo Kartini, la Tumba Kartini RA y la playa de Karang Ginger en Regbang Regency.

El grupo de estudiantes y maestros de la Universidad de Humboldt fue dirigido por Esie Hanstein, profesor de idiomas indonesios de la Universidad de Leipzig y la Universidad de Humboldt, Alemania.

La actividad de la peregrinación tuvo lugar para coincidir con el día de la muerte de Ra Kartini, de modo que le dio su propio significado a los participantes que llegaron a conmemorar y estudiar las huellas de la lucha de la emancipación de las mujeres indonesias.

También fueron testigos de Haul Ra Kartini, quien es retenido de manera rutinaria por la comunidad local, cada fecha de la muerte de cazadores de emancipaciones femeninas.

«Este impulso ofrece una experiencia cultural única porque los estudiantes de primera mano pueden ver cómo se recuerda a Kartini hasta ahora», dijo.

La actividad se cerró luego con una visita a Karang Ginger Beach, uno de los principales destinos turísticos de Rembang, que aumentó el matiz recreativo en esta serie de visitas culturales.

«A través de actividades culturales como estas, los estudiantes extranjeros aprenden no solo la historia, sino que también entienden los valores y tradiciones que viven en la sociedad indonesia», dijo Muyar.

Mientras tanto, Esie Hanstein, quien representó a la Universidad de Humboldt Berlín, expresó su placer de visitar Rembang.

«Estoy muy feliz de poder llevar a los estudiantes a Rembang, que van desde museos, cavando hasta la playa. Esta visita puedo presentar la cultura e historia sobre la Sra. Kartini a los estudiantes que acompañé», dijo.

