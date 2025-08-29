Uin Walisongo recibe el Premio Baznas 2025

SEMARANG (Antara) – La Universidad Islámica del Estado de Walisongo Semarang (UIN) ha reducido nuevamente una actuación brillante en el Arena Nacional. Este campus verde Semarang ganó un premio de la Agencia Nacional Amil Zakat de la República de Indonesia (Baznas RI) como el mejor socio, la mejor subcategoría de campus socio en el Premio Baznas 2025.

Este prestigioso premio fue distribuido directamente por el presidente de los Baznas indonesios, el Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, durante el evento del Premio Baznas del Premio 2025 en el Centro de Convenciones de Mercure, Yakarta, jueves (28-8-2025).

Este evento se convirtió en un impulso importante para que Bazna aprecie figuras, instituciones y universidades que han contribuido considerablemente al desarrollo de Zakat en Indonesia.

Con el tema del fortalecimiento de Bazna, para apoyar a ASta Cita, la actividad también enfatizó el importante papel de Zakat en el apoyo al desarrollo nacional. Al Premio Baznas asistieron diferentes grupos, que van desde líderes comunitarios, líderes institucionales, hasta el Canciller de la Educación Superior de Mitra.

En sus comentarios, presidente de los Baznas indonesios, Prof. DR. Noor Achmad, alta apreciación por los socios, incluidas las universidades, que apoyan constantemente el desarrollo de Zakat. Según él, gracias a la colaboración y al pensamiento de los socios, la adquisición de National Zakat continúa aumentando cada año con un crecimiento promedio del 30 por ciento.

«Este año, junto con el Instituto Amil Zakat (Laz) en toda Indonesia, Alhamdulillah, alcanzamos Rp41 billones. De hecho, Bappenas ha preparado el año siguiente en Rp66 billones. Dios estará listo, estamos listos porque hay apoyo para todas las damas y caballeros», dijo optimista.

El profesor Noor también enfatizó que las universidades, en particular los canciller, juegan un papel crucial en la expansión de la alfabetización de Zakat. Dijo que el estudio de Zakat en los campus ahora está cada vez más eco, como lo demuestra la creciente publicación de revistas y libros sobre temas de Zakat en los últimos cinco años.

«La cooperación con cancilleres extraordinarios está desarrollando la alfabetización de Zakat rápidamente, incluso ahora muchos estudios publicados en revistas científicas», dijo.

Mientras tanto, rector de Uin Walisongo Semarang, Prof. DR. Dr. Nizar, M.Ag., Gratitud y aprecio por el premio premiado. Según él, este premio es una forma de reconocimiento de la obligación del campus para apoyar la gestión de Zakat a través de la investigación, la alfabetización y el refuerzo institucional.

«Este precio es un desempeño que debemos continuar alentando a crecer. En el futuro queremos garantizar que la gestión de Zakat pueda estar más integrada y apoyar la política nacional de Baznas», dijo el profesor Nizar.

Además, espera que la sinergia entre Uin Walisongo Semarang y Baznas no solo se detenga a este precio, sino que también continúe en programas estratégicos. De esta manera, Zakat no es solo una adoración ritual, sino también un instrumento para empoderar a las personas que pueden apoyar el desarrollo nacional.