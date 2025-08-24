Uin Walisongo produjo 2.023 graduados de calidad de tres niveles de entrenamiento

SEMARANG (Antara) – La Universidad Islámica del Estado de Walisongo (UIN) Semarang produjo 2.023 graduados de calidad de tres niveles de entrenamiento durante la colección el sábado (23/8) en el Auditorio 2 TGK Building Ismail Yaquis, Campus III.

La graduación de Uin Walisongo, para el nivel doctoral, es la 39a graduación, 64 ° maestro y 97 ° Bachelor

Rector de Uin Walisongo Prof. DR. El Dr. Nizar, M.Ag recordó que la graduación no es el final del viaje, sino el comienzo de la nueva fase de la vida. Aconsejó a los miles de graduados que no estuvieran fácilmente satisfechos con el rendimiento de hoy, sino que continuó aprendiendo y desarrollándose.

«El largo viaje en el campus es una instalación. No tengas miedo de ser abordados. Sea una generación de estudiantes de toda la vida que pueden tener personas, naciones y países. Detrás del vestido de hoy hay oraciones y luchas de padres, las puertas de bendiciones y éxito de los vivientes», dijo el canciller que fue recibido de los mil.

El canciller de Uin Walisongo apreció a uno de los graduados, Safira Dewi Aprilia, debido a la lucha por seguir estudiando en la cámara de su madre fallecida.

Esta graduación también ha incluido un orgulloso rendimiento académico. El Vicecanciller de Asuntos Académicos e Institucionales, el Prof. Dr. M. Mukhsin Jamil, M.Ag., dijo que el índice de rendimiento promedio del programa de doctorado y maestro 3.74 alcanzó una designación muy satisfactoria. Mientras que el programa de no braduado se registró en promedio 3.72 con el título Cumlaude.

Una de las mejores graduadas, Annisa Salsabila de la Facultad de Psicología y Salud, también transmitió un mensaje conmovedor. Recordó que el título académico real no es solo un orgullo personal.

«Hoy no es el final del viaje, sino el comienzo. Este título no lo hace alto, pero es modesto de servir. La verdadera ciencia no es solo para nosotros, sino también para dar luz y empatía», dijo.

Presidente de los ex alumnos de Uin Walisongo (Kalam), Dr. Najahan Musyafak, MA también enfatizó la importancia de los ex alumnos para adaptarse a De Tijd. Él dijo que los desafíos que se encuentran frente a nosotros ya no son solo un gran capital, sino la capacidad de controlar la tecnología, los algoritmos y la creatividad.

En esa ocasión, Najahan también entregó buenas noticias. Para los graduados que desean continuar sus estudios al nivel S2 y S3 en Uin Walisongo, reciben un descuento de un descuento del 50 por ciento de ferias educativas específicamente para ex alumnos. Según él, este programa es una forma de obligación del campus para apoyar a los ex alumnos de continuar aumentando su capacidad académica y profesional.

Los graduados con el GPA más alto son Faza An’imah de la Facultad de Ciencia y Tecnología con un GPA de 3.98, M. Yusup Febian de la Facultad y Derechos de la Sharia con un GPA de 3.96 y Risalatul Muawanah de la facultad de economía y casos islamíticos.

Agosto de 2025 La graduación se divide en dos sesiones. A la primera sesión asistieron 1.007 graduados de la facultad de Usuluddin y Humanidades, la Facultad de Tarbiyah y la capacitación docente, la Facultad de Da’wah y Communicatie, así como la Facultad de Psicología y Salud. A la segunda sesión asistieron 1.016 graduados de la Facultad de Sharia y Legal, la facultad de economía empresarial islámica, la Facultad de Ciencia y Tecnología, Facultad de Ciencias Sociales y Políticas y Postdoctural.

Con la incorporación de graduados este año, Uin Walisongo ha cedido a más de 55 mil ex alumnos que ahora están activos en varias áreas y profesiones. Este impulso es la prueba del nacimiento de una generación de científicos que no solo son un alto rendimiento académico, sino que también están listos para ser estudiantes de por vida como un mensaje del canciller.