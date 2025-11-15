UIN Walisongo organiza la “Beca interreligiosa de Indonesia 2025”

Semarang (ANTARA) – La Universidad Islámica Estatal de Walisongo (UIN) Semarang organiza el evento Beca interreligiosa de Indonesia 2025un foro y exposición internacional en el que el tema es central Armonización de la cultura y la religión en Indonesia.

La actividad celebrada el sábado en el patio de la Galería ISAI Nusantara, Semarang, fue una colaboración con el Centro para la Armonía Religiosa (PKUB) del Ministerio de Religión de Java Central y la Embajada de Austria.

El Vicerrector de Asuntos Académicos e Institucionales de la UIN Walisongo, Prof. Dr. M. Mukhsin Jamil, dio una calurosa bienvenida a todas las delegaciones presentes.

Dijo que Semarang era una de las ciudades más tolerantes de Indonesia y consideraba tales actividades como un evento importante para fortalecer la armonía a través del arte y la cultura.

«Bienvenidos a UIN Walisongo y bienvenidos a Semarang. Damos la bienvenida a la llegada de los delegados presentando varias actuaciones como representaciones de las diferencias y la armonía en Indonesia», dijo.

El representante de PKUB de Java Central, el Dr. Paulus Tasik Galle, dijo que Java Central es una provincia con un alto grado de tolerancia.

Según él, la existencia de varios lugares de culto, desde el templo de Sam Poo Kong hasta el templo de Borobudur, es una prueba clara de que se mantiene la armonía de la diversidad.

El agradecimiento también lo expresó el representante de la Embajada de Austria, Alexander Rieger, quien admitió estar impresionado por los logros culturales presentados.

“Gracias por actuación danza y cultura. Realmente lo disfrutamos”, dijo.

Rieger, que también es pintor, dijo que el momento fue una experiencia artística memorable.

«Normalmente me siento incómodo cuando veo gente dibujando sin participar. Sin embargo, hoy fue una experiencia extraordinaria en el viaje de mi vida. La música y las imágenes me hicieron querer participar en esta pintura», dijo.

La actividad continuó con sesiones pintando vivo donde todos los invitados pintan juntos sobre un gran lienzo.

Esta actividad es un símbolo de cooperación y solidaridad intercultural. Luego, los participantes fueron invitados a visitar una exposición de trabajos de estudiantes en la Galería Nusantara.

Lea también: Estudiante de SMAN 3 Semarang se convierte en presidente de National Rohis