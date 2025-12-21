UIN Walisongo obtuvo el 3er lugar en tenis a nivel nacional

Yakarta (ANTARA) – UIN Walisongo ha reafirmado su papel estratégico en el escenario nacional al obtener con éxito el tercer lugar en el campeonato de tenis de campo bajo el HAB del Ministerio de Religión de Indonesia en la cancha de tenis del Ministerio de Religión de Indonesia, Jl. Banteng Field el viernes (19/12).

El partido tuvo lugar del 17 al 19 de diciembre de 2025 y reunió a tenistas de varias universidades del Estado Islámico, PTKIN y oficinas regionales provinciales en Indonesia con un espíritu de deportividad y unión.

El gran entusiasmo se desprende del número de participantes: 16 delegados y 48 parejas de dobles masculinos.

Los partidos se celebraron en dos lugares principales: la cancha de tenis del Ministerio de Religión de Indonesia, que fue inaugurada recientemente por el Ministro de Religión, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA para garantizar el buen desarrollo de la competición.

El primer lugar lo ganó la Oficina Regional de Bricolaje, el segundo lugar lo ganó la Oficina Regional de Java Oriental y el tercer lugar lo ganó UIN Walisongo Semarang y UIN Bandung.

El campeonato fue inaugurado oficialmente por el Director General y Director de KSKKM, Director General de Educación, Ministerio de Religión de la República de Indonesia, Dr. H. Muhammad Sidik M.Pd.

En su discurso, el Dr. Muhammad Sidik entregó el mensaje de que todos los jugadores siempre deben priorizar el espíritu deportivo y mantener buenas condiciones ya que es temporada de lluvias.

«La competencia de exhibición bajo el HAB del Ministerio de Religión de Indonesia incluye tres competiciones, a saber, tenis de campo, tenis de mesa y mini fútbol. A la competencia asisten todas las oficinas regionales provinciales de Indonesia, PTKIN y Satker del Ministerio de Religión central», dijo.

El jefe de Bapor UIN Walisongo y también el coordinador del contingente agregaron que UIN Walisongo estaba en el Pull D, además de derrotar a BDK Surabaya, UIN Banten y Kanwil Lampung, lo que clasificó al equipo UIN Walisongo para la ronda de los 8 primeros.

Los tenistas de UIN Walisongo son Maksun, Rokhmadi, Munir, Sutarjo, Arifana y Ahmad Fauzin.

«En las semifinales, UIN Walisongo jugó contra BPSDM después de ganar el sorteo D. En esta ronda fue un partido emocionante ya que ambos equipos eran igualmente fuertes. Y al final ganaron el partido para clasificarse para las semifinales». añadió.

Maksun agregó que UIN Walisongo jugó contra la Oficina Regional de Java Oriental en las semifinales con una puntuación de 1-2, por lo que Java Oriental que se clasificó para la final fue la Oficina Regional de Java Oriental contra la Oficina Regional de DIY.

Agregó que el contingente de UIN Walisongo también envió jugadores de tenis de mesa, que se clasificaron solo entre los 16 primeros representados por Akhmad Shoim y Machrus después del partido contra el Ministerio Central de Religión y UIN Sunan Ampel East Java. En la segunda jornada, la categoría individual de UIN Walisongo se enfrentó a BDK Jabar y Kanwil Jatim.