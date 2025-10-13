UIN Walisongo inicia construcción del Edificio de Educación Profesional Integrada

Semarang (ANTARA) – La Universidad Islámica Estatal de Walisongo (UIN) Semarang ha iniciado la construcción del Edificio de Educación Profesional Integrada, uno de los proyectos estratégicos de la universidad para apoyar el desarrollo de la calidad de la educación profesional en el entorno del campus.

La ceremonia de inauguración tuvo lugar en el área del campus de UIN Walisongo y contó con la asistencia del rector de UIN Walisongo, Prof. Dr. Nizar, director de PT Tri Mitra Unggul Radite Suseno, vicerrectores, jefes de oficina, así como varios líderes universitarios e invitados.

En su discurso, el director de PT Tri Mitra Unggul, Radite Suseno, expresó su compromiso de presentar un edificio que no sólo sea físicamente fuerte, sino también significativo para el futuro de la educación en UIN Walisongo.

«Construir un edificio significa generar esperanza. Mantendremos la calidad y la seguridad durante el proceso de construcción para que los resultados puedan ser un motivo de orgullo y traer bendiciones a UIN Walisongo y a la comunidad en general», dijo Radite.

Mientras tanto, el rector de la UIN Walisongo, Prof. Dr. Nizar, calificó la construcción del edificio como un momento histórico para la universidad. Evaluó que la presencia de un edificio de educación profesional sería un hito importante en la mejora de la calidad académica y el profesionalismo de los graduados de la UIN Walisongo.

«Este es un hito importante en el desarrollo de UIN Walisongo. El tiempo de implementación está previsto para 300 días, de los cuales 81 días serán en 2025, y el resto continuará en 2026», dijo el profesor Nizar.

El Canciller enfatizó la importancia de la supervisión y el compromiso de todas las partes para que este proyecto avance de acuerdo a los planes y estándares que se han establecido.

«Espero que este proyecto sea supervisado seriamente. Se deben tener en cuenta las dimensiones de calidad, no se deben reducir las especificaciones de los planos elaborados. Es de esperar que, con esfuerzos conjuntos, este edificio pueda estar terminado a finales de 2026 y utilizarse para la primera ceremonia de graduación aquí», subrayó.

Como forma de apoyo al buen funcionamiento del proyecto, el campus también construirá un camino especial de acceso al área de construcción.

Se espera que la construcción del Edificio de Educación Profesional Integrada sea un símbolo del progreso y la seriedad de UIN Walisongo en brindar instalaciones educativas modernas, seguras y de calidad para producir una fuerza laboral profesional superior en el futuro.