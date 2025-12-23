UIN Walisongo fortalece la imagen del campus islámico visionario a través de la visita a la escuela MAN 2 Tegal

Semarang (ANTARA) – La Universidad Islámica Estatal de Walisongo (UIN) Semarang fortaleció el lunes la imagen de un campus islámico visionario a través de Visit School MAN 2 Tegal en Semarang, Java Central.

La actividad, a la que asistieron 197 estudiantes, tuvo lugar en la Sala de Teatro situada en el tercer piso del edificio de la Facultad de Derecho y Sharia de la UIN Walisongo.

Esta visita tiene como objetivo brindar a los estudiantes una visión directa del mundo de la educación superior, en particular el perfil, las instalaciones y la dirección de desarrollo de UIN Walisongo como universidad estatal islámica.

El jefe de MAN 2 Tegal Turati, S.Pd., M.Pd.I. expresó en su discurso su reconocimiento y agradecimiento a la UIN Walisongo por su disposición a aceptar al grupo de estudiantes.

Considera que la UIN Walisongo ha logrado avances significativos y ya no se la considera una universidad de «segundo nivel».

«La UIN Walisongo ha ascendido un nivel. Su desarrollo es muy avanzado y visionario, especialmente con la apertura de la Facultad de Medicina, que fortalece aún más la posición de la UIN Walisongo como prestigiosa universidad estatal islámica en Indonesia», dijo Turati.

Mientras tanto, el Equipo de Admisiones de UIN Walisongo, Dr. M. Nafi Annurry, M.Pd., expresa su agradecimiento por la confianza mostrada por MAN 2 Tegal al elegir UIN Walisongo como destino de la visita escolar.

Según él, esta actividad es un medio estratégico para presentar la UIN Walisongo a los futuros estudiantes a una edad temprana.

También presentó varias facultades y cursos, incluida la Facultad de Medicina como una nueva facultad, y destacó el trabajo de los ex alumnos y profesores de la UIN Walisongo que han contribuido a nivel nacional, incluido Abdul Mu’ti, Ministro de Educación Primaria y Secundaria.

La actividad cobró mayor significado con el intercambio de souvenirs entre UIN Walisongo y MAN 2 Tegal como símbolo de amistad y cooperación institucional.

Este evento fue organizado por el Embajador del Campus de Walisongo (WCA), un estudiante destacado que fue seleccionado a través de un proceso de audición y actúa como embajador del campus en la socialización de UIN Walisongo ante la comunidad en general.

A través de esta actividad, UIN Walisongo espera convertirse en una de las principales opciones para que los graduados de madrasas obtengan una educación superior que sea superior, inclusiva y competitiva a nivel nacional y global.