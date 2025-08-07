Uin Surakarta da la bienvenida al 33 cumpleaños

SUKOHARJO (Antara) – Raden Mas dijo que la Universidad Islámica del Estado de Surakarta (Uin Surakarta) dio la bienvenida al 33 cumpleaños con el tema

Honceable, bien interactuado, bien usado.

Rector de Uin Surakarta Prof. DR. H. Toto Suharto. En Solo, Central Java, dijo el jueves que el tema fue expulsado del espíritu de glocalización y el mandato de panca de Lurik que lanzó.

Toto dijo que hubo cinco puntos en el mandato de panca Lurik, a saber, leal, superior, receptiva, innovadora y colaborativa.

«Es esta meta de cinco los que se espera que motive a todos los académicos en el 33 cumpleaños de Uin Surakarta», dijo.

Dijo que al inspirarse en los cinco múltiples, todos los académicos de Uin Surakarta podrían seguir programas destinados a realizar la glocalización.

«Hay cinco mandatos que quiero transmitir y quiero ser nuestra guía en el éxito de los programas de glocalización de mi liderazgo. Soy los cinco mandatos que llamo el término Lurik, un acrónimo de leal, superior, receptivo, innovador y colaborativo», dijo.

En esta ocasión, Uin Surakarta también lanzó un logotipo especial en forma de 33 canciones con un color de gradación de color amarillo verde agregado con grabados javaneses típicos en el logotipo. El número 33 en este logotipo ilustra la era de Uin Surakarta que dio un paso a los 33 años en función de la fecha de la emisión del Estado de la Escuela Secundaria Islámica (Vlek).

Mientras que el color verde en el logotipo de Surakarta Uin Natalis Dies se inspiró en el estatuto de Uin Raaden Mas dijo Surakarta, mientras que el color amarillo tiene el significado de bien.

«Los grabados de los motivos especiales javaneses muestran el espíritu brillante de aumentar los valores locales a la etapa internacional de acuerdo con los grandes programas establecidos por Uin Surakarta», dijo.

Mientras tanto, la serie Natalis se celebró el 7 de agosto de 2025. Para animar la serie de actividades 33 de cumpleaños 33, Uin Surakarta también realizó varias actividades emocionantes e interesantes con muchas fiestas, una de las cuales fue el mencionado Festival Halal Festival 2025 que se llevará a cabo del 19 al 21 de septiembre de 2025.

Otros eventos son la gimnasia conjunta, la alfabetización de certificación Halal, la clase de cocina de comida halal, dijo Nice Games, dijo el Festival de Bazaar de 5 km y Umkm.

Dijo que esta actividad no solo podría ser seguida por los académicos de Surakarta Uin, sino también por la comunidad en general. Además del mencionado Run & Halal Festival 2025, hay muchas otras actividades que pueden ser seguidas por diferentes grupos con el objetivo de fortalecer la cooperación y la emoción de la Surakarta Uin a la comunidad en general.