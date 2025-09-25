Uin Banten Leer PPID Management en Uin Walisongo

SEMARANG (Antara) – Staats Islamic University (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten visitó Uin Walisongo Semarang para estudiar la gestión de los servicios de información pública a través de funcionarios de gestión de información y documentación (PPID) el martes (23/9) en el tercer piso.

La actividad comenzó con una cálida bienvenida del jefe del equipo Uin Walisongo KKH, M. Sirojuddin Munir, S.Ag., Mm., Que dio la bienvenida al grupo de Uin Banten.

«Bienvenido al Uin Walisongo Semarang -Campus. Hoy debe ser bienvenido por el Vicepresidente II, pero debido a la estricta agenda de esta semana, nos disculpamos que no podemos dar la bienvenida de manera óptima. Dios quiere compartir este PPID bien, acompañado por el personal experto de WR II y la persona que está a cargo de la colaboración», dijo.

El grupo de Uin Banten fue dirigido por el Diputado Rector II y presidente de PPID, el Dr. Ali Muhtarom, quien en sus comentarios dijo que el objetivo principal de esta visita era aprender directamente de la gestión de PPID Uin Walisongo, que se consideró exitoso en la construcción de un canal de información público e informativo.

«Vemos en el sitio web PPID Uin Walisongo, la gestión de la información es muy buena. Por eso hemos elegido a Uin Walisongo como referencia. Lo que hemos aprendido hoy se ajustará y desarrollará en Uin Banten», dijo el Dr. Ali.

También transfirió el plan para elaborar una cooperación más estricta, incluida la posibilidad de presentar al equipo PPID Uin Walisongo como una persona de recursos en las actividades en Uin Banten.

Jefe de la Oficina de Banten Uin, el Dr. Siti Aminah agregó que Uin Banten actualmente todavía tiene muchas deficiencias en términos de gestión de información pública.

«Admitimos que todavía estamos ‘hundidos’ en el aspecto de los servicios de información pública. Es por eso que realmente esperamos ser dirigidos por Uin Walisongo, que recibió altas cifras en el Monitoreo y Evaluación de PPID. También estamos planeando invitar a equipos de aquí para ayudarnos a llenar y preparar el futuro», él.

Esta actividad de evaluación comparativa es un primer paso importante para UIN Banten en el fortalecimiento de un sistema de divulgación de información pública y gestión de documentación profesional, y abrir más opciones de cooperación entre las dos universidades religiosas de este país.