Tres trenes del ferrocarril de Semarang a Yakarta fueron cancelados debido al descarrilamiento del tren

Semarang (ANTARA) – PT KAI (Persero) canceló tres trenes de larga distancia desde varias estaciones en el área de Daop 4 Semarang con destino a Yakarta para su salida el domingo debido al descarrilamiento del tren en la estación de Kedunggedeh, Bekasi Regency, Java Occidental, el sábado (25/10/2025).

El gerente de relaciones públicas de KAI Daop 4 Semarang, Franoto Wibowo, dijo que los tres trenes de larga distancia cuyas salidas fueron canceladas fueron el tren Argo Merbabu, enlace Semarang-Yakarta, el tren Tegal Bahari, enlace Tegal-Yakarta y el tren Menoreh, enlace Semarang-Yakarta.

Según él, KAI prestará un servicio de recuperación a los pasajeros afectados por su viaje.

Además, dijo, PT KAI también reembolsó el 100 por ciento del precio de los billetes de tren cuyas salidas fueron canceladas.

Además de los tres trenes que partieron, continuó, también se retrasaron 31 trenes que se dirigían o cruzaban Daop Semarang.

Según él, KAI se compromete a minimizar los retrasos y normalizar las rutas como consecuencia del accidente.

Dijo que KAI también se compromete a proporcionar siempre información sobre las condiciones actuales de los viajes en tren debido a este desafortunado incidente.

“Información vía WhatsApp a los pasajeros para saber si quieren continuar su viaje o cancelar su billete”, afirma.



