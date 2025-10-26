Tres ramas determinarán el campeón general de artes marciales PON 2025 de DKI

Kudus (ANTARA) – DKI Yakarta se confirmó como el campeón general de Artes Marciales PON 2025 en Kudus Regency, Java Central, después de un desempeño brillante en los últimos tres deportes; wushu, kárate y jiu-jitsu.

«Solo de estos tres deportes, logramos sumar 37 medallas, incluidas 17 de oro, para un total de 99 de oro, incluidas 42 de oro, 27 de plata y 30 de bronce, por delante de Java Occidental», dijo el vicepresidente general de KONI DKI Jakarta, Fatchul Anas, durante una conferencia de prensa en el Djarum Arena Kaliputu Defense PON Media Center, Kudus, el domingo. Regencia.

DKI comenzó a recuperarse a partir de la segunda semana, principalmente gracias al Kempo, que aportó siete medallas de oro y pencak silat.

En la tercera semana, el jiu-jitsu contribuyó con cuatro medallas de oro gracias a un entrenamiento intensivo durante un año.

Fatchul enfatizó que no sería complaciente ya que su principal objetivo sigue siendo PON 2028 en Nusa Tenggara Oriental y Nusa Tenggara Occidental. Según él, se reorganizarán las ramas que no hayan obtenido medallas.

Fatchul dijo que el éxito de DKI fue el resultado de importantes mejoras realizadas por KONI DKI Jakarta después de PON 2024.

«Desde el principio nos fijamos el objetivo de convertirnos en campeones generales, porque Aceh-North Sumatra PON perdió ante Java Occidental. Además, todos los entrenamientos recibieron pleno apoyo del gobierno provincial de DKI Yakarta, desde el gobernador, el Departamento de Juventud y Deportes hasta el DPRD», dijo Fatchul.

DKI prepara todas las sucursales de manera uniforme, mejorando las sucursales que ya son positivas para PON 2025, mientras mejora las que aún faltan.

«Como resultado, todo salió según lo planeado. En otras palabras, pudimos adelantar en la curva», dijo Fatchul.

El jefe del contingente de DKI, Khaeroni, dijo que esta provincia trajo 138 atletas y 45 entrenadores, con una combinación de atletas de primer y segundo nivel.

Según él, DKI no envió atletas de entrenamiento nacional que fortalecieran el equipo nacional en los Juegos SEA, ya que tenían que concentrarse en eventos internacionales.

Khaeroni ve a PON Martial Arts como un evento importante para medir los resultados del entrenamiento post-PON 2024

«La autodefensa PON nos permite evaluar la capacitación que se ha estado realizando durante un año y los resultados han sido positivos», dijo Khaeroni, afirmando que la región considera a la PON como parte del proceso de selección para Pelatda 2026 antes de la PON 2028.

“No prometemos ningún bono especial, pero los atletas están motivados porque los resultados aquí pueden ser un boleto para participar en Pelatda 2026. Compiten para mostrar su mejor cara”, concluyó Khaeroni.

