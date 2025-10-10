Tres pasajeros en accidente de mototaxi fueron sancionados y pidieron disculpas

Yakarta (ANTARA) – Tres miembros de la Policía Nacional que viajaban en el vehículo táctico Brimob (rantis) durante el incidente de colisión con un mototaxista en línea (ojol), llamado Affan Kurniawan, recibió sanciones éticas, concretamente tener que disculparse.

Kabagpenum Ropenmas, Departamento de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, el comisionado de policía de Yakarta, Erdi A. Chaniago, dijo el viernes que los tres miembros del personal eran Bharaka JEB, Bharaka YDD y Brpda M.

“El juicio se llevó a cabo por separado durante tres días consecutivos, es decir, del 1 al 3 de octubre de 2025, en la Sala del Tribunal Divpropam de la Policía Nacional, Edificio TNCC, Cuartel General de la Policía Nacional”, dijo.

Erdi dijo que el panel de audiencia del Comité del Código de Ética de la Policía Nacional (KKEP) dictaminó que los tres miembros del personal no cumplieron con sus responsabilidades como personal de la Policía Nacional porque no recordaban a la dirección ni a los conductores de los guardias durante el proceso de manejo de la manifestación, lo que resultó en la pérdida de vidas en nombre de Affan Kurniawan.

También fueron declarados violadores del artículo 5 inciso (1) letra c del Perpol número 7 de 2022 relativo al Código de Ética Profesional y a la Comisión para el Código de Ética de la Policía y fueron sancionados ética y administrativamente.

Las sanciones éticas declararon vergonzosas las acciones de los tres y les obligaron a disculparse.

«Los infractores deben disculparse verbalmente antes de la sesión del KKEP y por escrito ante los dirigentes policiales», dijo Erdi.

Mientras tanto, la sanción administrativa impuesta fue el internamiento en un lugar especial (patsus) por 20 días, la cual cumplieron los tres del 29 de agosto al 17 de septiembre de 2025.

“Los tres presuntos infractores han aceptado la decisión sin apelar”, afirmó.

Con el despido de los tres miembros del personal, se declaró completo el proceso legal ético relacionado con el incidente relacionado con las diatribas de Affan Kurniawan a nivel interno de la Policía Nacional.

Erdi destacó que el proceso de ética se llevó a cabo como una forma de compromiso con el Instituto Polri en el mantenimiento de la disciplina y responsabilidad de sus miembros.

«Este proceso es parte de las medidas de la Policía Nacional para garantizar que cada miembro sea responsable de sus deberes y funciones. Incluso si no son los principales autores, la negligencia o falta de preparación del personal también serán responsables de acuerdo con la normativa aplicable», dijo.

Había siete personas en el Rantis cuando ocurrió el incidente de la colisión, a saber, Bhipka Rohmad como conductor del Rantis, Kompol Kosmas K. Gae como el personal sentado al lado del conductor y Aipda MR; General de Brigada DS; Bharaka JEB, Bharaka YDD y Brpda M como pasajeros.

Los siete miembros del personal han recibido sanciones éticas por sus acciones. El comisario de policía de Kosmas, K. Gae, fue condenado a despido y recibió una formación especial.

Posteriormente, Bhipka Rohmad recibió una sanción de transferencia de degradación de siete años, en consonancia con el resto de su servicio en la Policía Nacional, y recibió una formación especial.

Mientras tanto, los cinco pasajeros fueron sancionados como pasajeros para disculparse y someterse a patsus.

