Tres investigadores de la Undip recibieron el Premio de Investigación para el Desarrollo de Java Central de BRIDA

Semarang (ANTARA) – Tres investigadores de la Universidad Diponegoro de Semarang ganaron el Premio de Investigación sobre el Desarrollo de Java Central 2025 organizado por la Agencia Regional de Investigación e Innovación (BRIDA) de la provincia de Java Central.

El rector de la Undip, profesor Suharnomo, dijo en Semarang el jueves que este logro confirma la verdadera contribución de la Undip en la producción de una investigación que no sólo fue académicamente superior sino que también generó beneficios directos para el desarrollo regional.

Este programa es una forma de agradecimiento a los investigadores individuales, grupos y profesionales de la industria que producen trabajos de investigación superiores relevantes para cuestiones de desarrollo regional.

Los tres son el Dr. Fitriyono Ayustaningwarno con la investigación titulada “Composición de minerales y componentes orgánicos volátiles de azúcares de caña no centrífugos de Japón y países de la ASEAN”.

El Prof. Widayat con la investigación “Certificación Halal para respaldar la seguridad alimentaria en la provincia de Java Central” y Sigit Febrianto con la investigación “Aprendizaje automático para la distribución de especies de manglares utilizando imágenes satelitales Sentinel 2 en Segara Anakan, región de Cilacap, Indonesia”.

Pasaron con éxito una estricta selección entre docenas de trabajos de investigación presentados por varias instituciones educativas y de investigación en Java Central.

Con base en el anuncio oficial de BRIDA Java Central, se declaró que solo doce de los mejores trabajos habían superado las etapas de verificación, evaluación técnica, presentación y entrevista ante el jurado.

Se espera que este evento no solo sea un foro de premios, sino también un puente entre el mundo académico y el profesional, para fomentar la implementación de políticas basadas en evidencia en el entorno de los gobiernos regionales.

“Este logro muestra cómo la investigación de la Undip puede cerrar la brecha entre la academia y las políticas públicas a través de un enfoque de políticas basado en evidencia”, afirmó.

Con este premio, la Undip enfatiza su papel como universidad de investigación enfocada en el bienestar de la sociedad.

Las innovaciones y hallazgos de sus investigadores son evidencia del compromiso del UNDIP de apoyar el desarrollo sostenible, inclusivo y competitivo de Java Central en línea con el espíritu de «Undip con dignidad, Undip con beneficios».

En 2025, el Premio de Investigación sobre Desarrollo de Java Central abordará cinco temas estratégicos, a saber, Gobernanza con integridad y dinámica,

Crecimiento económico competitivo.

Desarrollo regional inclusivo y sostenible, desarrollo sociocultural y desarrollo de la educación y el empleo.

Los trabajos de investigación incluidos son publicaciones científicas (revistas o actas) publicadas en el período 2022-2025 con un enfoque de investigación en la región de Java Central.

En este proceso, los diez primeros destinatarios deben, junto con BRIDA y el jurado, redactar una carta política como contribución directa a la dirección de la política regional.

