Tres gobiernos regionales trabajan juntos para cerrar TPA ilegal en Rowosari Semarang

Semarang (Antara): el gobierno de la ciudad de Semarang, el gobierno de la regencia de Demak y el gobierno provincial central de Java trabajan juntos para cerrar el vertedero ilegal (TPA) en el límite de los dos distritos/ciudades que causan problemas de desperdicio.

La directora de la Agencia de Medio Ambiente de la Ciudad de Semarang (DLH) Arwita Mawarti en Semarang el lunes, trajo que el cierre fue el resultado de una reunión de coordinación con todos los elementos relacionados.

«Los resultados de la reunión en la provincia el lunes (11/8) se transmitieron de que el TPA de Rowosari ilegal debe cerrarse hoy. Aunque para la acción se llevará a cabo entre Satpol PP Semarang City, Demak Regency y Central Java Province», dijo.

La ubicación se concluye dando prioridad a la comunicación convincente con los propietarios de tierras, acompañado de fortalecer las instalaciones de gestión de residuos en las áreas afectadas.

Según él, la ciudad de DLH Semarang ha llevado a cabo varios pasos estratégicos desde el principio para controlar el problema de los desechos.

Los pasos dados, incluida la colocación de contenedores en puntos estratégicos, como en RW 6, Rowosari Village, que agrega contenedores en Sendangmulyo y detrás de la oficina del pueblo de Sendangmulyo.

«Entonces, para la infraestructura maximizaremos el transporte del transporte para que no haya estructura», dijo.

Además de proporcionar instalaciones, DLH también ha establecido una junta profesional y asignó oficiales de piquete en el lugar todos los días.

Según los resultados de la supervisión, admitió que los residentes todavía fueron encontrados en diferentes regiones, incluidos Srondol Kulon y Tembalang, Semarang, que arrojaron desechos en la ubicación.

«Apelamos que los servicios privados de transporte de residuos inmediatamente arrojan el vertedero oficial en los lugares ilegales», dijo.

Dijo que la coordinación con el gobierno de Demak Regency iba muy bien. Demak también ha proporcionado la infraestructura de transporte y está listo para cerrar los vertederos ilegales al mismo tiempo.

«También prepararon el transporte y también estaban listos para cerrar el TPA allí», dijo.

Esperaba que el paso terminó la contaminación del humo y otros efectos negativos que los residentes se habían quejado de Rowosari Tembalang.