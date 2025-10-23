Tres docentes de la UGM Yogyakarta son juzgados por presunta corrupción en la compra ficticia de granos de cacao

Semarang (ANTARA) – Tres profesores de la Universidad Gajah Mada (UGM) de Yogyakarta están siendo juzgados en el caso de la compra ficticia de granos de cacao por parte de PT Pagilaran, una empresa de plantaciones propiedad de la universidad en Batang Regency, con pérdidas estatales por valor de 6.700 millones de IDR.

El fiscal Eko Hartoyo dijo en un juicio en el Tribunal de Corrupción de Semarang el jueves que el presunto acto criminal que tuvo lugar en 2019 surgió de un plan para comprar materias primas por valor de hasta 24 mil millones de IDR por parte de UGM.

Los tres profesores juzgados eran el ex director presidente de PT Pagilaran Rachmat Gunadi, el director de desarrollo e incubación de empresas de UGM Yogyakarta, Hargo Utomo, y el jefe de la subdirección de incubación de la dirección de desarrollo e incubación de empresas de UGM Yogyakarta, Henry Yuliando.

Según el fiscal, se trataba de la asignación para la compra de materias primas, entre ellas unas 200.000 toneladas de granos de cacao.

“Se acordó comprar 200.000 toneladas de granos de cacao a un precio de 37.000 IDR por kg, de modo que el valor alcanzó los 7.400 millones de IDR”, dijo durante la audiencia dirigida por el juez principal Rightmen Situmorang.

Con el tiempo, la compra de tantas semillas de pargo nunca se concretó.

De hecho, continuó, todavía se firmaron diez hojas de pesaje, a pesar de que PT Pagilaran nunca recibió los granos de cacao en cuestión.

La demandada también ordenó que se siguieran procesando los pagos por compras por ese monto aunque los bienes solicitados nunca fueron recibidos.

Por sus acciones, los tres acusados ​​fueron acusados ​​en virtud del artículo 2(1) o del artículo 3 de la Ley N° 31 de 1999, modificada por la Ley N° 20 de 2001 sobre la Erradicación de los Delitos de Corrupción.

En cuanto a las acusaciones del fiscal, los acusados ​​Rachmat Gunadi y Hargo presentarán objeciones durante el próximo juicio.

