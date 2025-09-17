Tres desastres naturales de Semarang Landa en dos días

SEMARANG (Antara) – El gobierno de la ciudad de Semarang a través de la Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) señaló que hubo al menos tres eventos de desastres naturales en los últimos dos días.

El alcalde de Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, en Semarang, dijo los tres desastres naturales el miércoles, a saber, la tierra del hundimiento, deslizamientos de tierra y un tornado.

Sin embargo, ciertamente no hubo víctimas en el desastre natural, y el gobierno de la ciudad de Semarang se movió rápidamente para procesar el post -desastre.

«Esta fuerte lluvia es susceptible a un desastre. Continuamos siguiendo la situación en el suelo y coordinamos con todas las partes relevantes para garantizar que el manejo funcione rápidamente», dijo.

El martes (9/16), alrededor de las 16:00 WIB, el país que se hunde tuvo lugar en Jalan Ringen Telu, Kelurahan Kalipancur, Ngaliyan, Semarang, causada por fuertes lluvias que continuamente cayeron desde el 11 de septiembre de 2025.

Al mismo tiempo, se informó que un desastre de deslizamiento de tierra tuvo lugar en Jalan Sri Rejeki Timur, Gisikdrono Village, que cambió las casas de tres residentes en nombre de Ida, Sutono y Rahmat.

Antes de los dos eventos anteriores, el tornado Jalan Sedompyong 5, el pueblo de Kemijen, el distrito de East Semarang, el lunes (9/15) había golpeado, junto con fuertes lluvias que los techos de tres casas arrojaron en nombre de Sugeng, Singoro (contratado por Superman) y Dwi Wahyuni.

En respuesta al informe, dijo, el equipo BPBD de Semarang City había llegado a la ubicación junto con partes relacionadas para recopilar datos y documentación.

BPBD también continúa realizando actividades rutinarias, como administración, monitoreo y coordinación con agencias relacionadas.

Según la predicción de BMKG, la ciudad de Semarang experimentará lluvia ligera, por lo que se aconseja a las personas que permanezcan conscientes del potencial de desastres hidrometeorológicos.

«Reconoce e identifique áreas de bobina de desastres y luego se coordine inmediatamente con partes relacionadas como RT/RW, Kelurahan y Distrito», dijo.

Además, se aconseja a los residentes que viven en áreas sensibles a las inundaciones y deslizamientos de tierra que siempre estén vigilantes y tengan cuidado con el riesgo de que los árboles o carteleras caigan durante la lluvia y el fuerte viento.

Para obtener información e informe de emergencia, el público puede comunicarse con el Centro de llamadas BPBD en el número (024) 6730212 o WhatsApp en 08122010051.

Agustina agradeció a todas las filas que respondieron rápidamente a los informes de los residentes, y aconsejó que todas las partes coordinaran y se aseguraran de que los residentes afectados reciban la ayuda necesaria.

«Apreciación por los amigos de BPBD, Babinsa, Kelurahan y el subdistrito por su arduo trabajo. Gracias también a RT/RW y Burgers que tienen la iniciativa de informarnos. Esperemos que todo mejore pronto», dijo.