Tres compañías han cancelado de forma gratuita en la corrupción de CPO

JAKARTA (Antara) – Tres compañías son intimidadas en los casos de corrupción de proporcionar instalaciones de exportación para el aceite de palma cruda (CPO). La Corte Suprema (MA) ha cancelado una sentencia suelta (despido) quien fue condenado por el primer nivel en el caso en el caso después de que la apelación fue otorgada por la apelación del fiscal.

«Decisión de Amar: Fiscal Público (Fiscal Público (Fiscal Público) Kabul», dijo Amar -Decision Cassage Número 8431, 8432 y 8433 K/PID.SUS/2025 citado de la Corte Suprema en Yakarta, jueves.

La decisión de casación fue realizada por el Presidente del Tribunal Supremo Dwiaharso Budi Santiarto como presidente de la reunión junto con dos miembros, Agustinus Purnomo Hadi y Achmad Sceyo Pudjohosoyoy.

El veredicto fue derrotado el lunes (15/09) desde que el caso fue recibido el miércoles (30/4). «Estado: El caso se decidió, mientras que en el proceso de minuto por la reunión», dijo un comunicado de la página de la Corte Suprema.

En el primer nivel de la corte, el panel de jueces del Tribunal de Distrito Central de Yakarta (PN) eliminó una decisión independiente sobre tres acusados ​​en el caso de corrupción de exportación de CPO, a saber, Permata Hijau Group, Wilmar Group y la temporada de MAS Group.

El panel de jueces presidente de Djuyamto junto con miembros, Ali Muhtarom y Agam Syarief Baharuddin. Sin embargo, después de ser investigado, la Oficina del Fiscal General (sufrió) encontró un presunto soborno detrás de la decisión. La Oficina del Fiscal General colocó a los tres jueces que fueron llamados sospechosos, junto con el ex vicepresidente del Tribunal de Distrito Central de Yakarta, Muhammad Arif Nuryanta y el Tribunal de Distrito Civil del Norte de Yakarta Wahyu Gunawan.