Tres administradores de juegos de juego «en línea» internacionales arrestados por la policía criminal

Yakarta (Antara) – La Dirección de la Ley Criminal (Dietipidsiber) Bareskrim Polri logró desmantelar la red de sitios de juego en línea (Judol) Internacional que trabaja a través de varios sitios populares.

Kasubdit 1 Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Pol. Rizki Agung Prakoso en Yakarta dijo el lunes que los investigadores han arrestado a tres personas en la demolición de este caso, a saber, AF, BI y MR.

Los tres actúan como administrador servicio al cliente (Cs) así como líder operador/CS Marketing de sitios de juego en línea Slotbola88, Inibet77, Dan Rajaspin.

«Goksite en línea Slotbola88, Inibet77 y Rajaspin son conocidos por servir a jugadores de diferentes países, incluida Indonesia «, dijo.

Rizki explicó que la divulgación de este caso fue el resultado del desarrollo del arresto de cinco sospechosos de juego. en línea Por la Dirección de Policía de Investigación Criminal en Yogyakarta el 10 de julio de 2025.

Después de una búsqueda digital profunda, los investigadores encontraron una conexión directa entre los jugadores y la red de operadores administrados por AD, BI y MR.

Los tres fueron arrestados el 20 de agosto de 2025 alrededor de las 04.00 Wib en el área del norte de Yakarta.

Los sospechosos ahora se han llevado a cabo en la Casa de Investigación Criminal de Detención Bareskrim desde el 21 de agosto de 2025.

«Este arresto es parte de la dedicación de los polri al erradicar el crimen cibernético, especialmente el juego en línea Eso ahora se ha convertido en una amenaza real en la comunidad «, dijo Rizki.

Fueron acusados ​​de varios artículos, a saber, el artículo 45 párrafo (3) Retumbante Artículo 27 Sección (2) de la Ley ITE (ACT), Artículo 82 y Artículo 85 de la Ley de Promoción del Fondo, Artículo 303 del Código Penal y los Artículos 3, 4 y 5 de Geld Waswet (TPPU). El castigo máximo que les espera es de 20 años de prisión.

Rizki dijo que la información completa sobre la divulgación de este caso se explicaría en el futuro cercano en la conferencia de prensa oficial de la Policía de Investigación Criminal.

Lea también: 571,410 receptores de Bansos sociales involucraban juegos de azar en línea