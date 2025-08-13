Transportar grava y arena en la cabeza debido a la carretera de concreto en las laderas

TEMANGGUNG (Antara) – Esa tarde bajo el sol caliente en las laderas del Monte Sumbing, en la aldea de Banaran, Tembarak, Temanggung Regency, algunos hombres parecían caminando lentamente con un gran cubo en la cabeza.

No usan rendimientos, sino que transportan arena y grava a caminos de 800 metros de largo, 3 metros de ancho, con un grosor de 15 centímetros que Banaran Village y Kemloko Village, el distrito de Tembarak se conecta. Participaron en las actividades de TNI Manunggal en Building Village (TMMD) del 125º Kodim 0706/Temanggung.

Este método único debe hacerse porque las condiciones del terreno son difíciles de pasar a través de vehículos de transporte de material. Como un intento de hacer del Dorpsweg un camino permanente. También muestra cómo el espíritu de cooperación mutua de residentes y miembros del TNI derrotó los obstáculos existentes.

La arena y la grava se toman desde el depósito y se usan con un balde al lugar de fundición. Cada cubo recolectado no solo usa material, sino también la mente colectiva de los residentes y los soldados TNI para el acceso abierto que la comunidad ha esperado durante mucho tiempo.

Dandim 0706/Temanggung y comandante del 125 ° TMMD Task Force, el teniente coronel Hermawan Adi Nugroho, apreciaron la iniciativa y el arduo trabajo de los soldados y residentes que estaban cansados.

Este no es solo un desarrollo físico, sino una fuerte evidencia de que la solidaridad puede conquistar limitaciones. El transporte de arena con un cubo en la cabeza es realmente inusual, pero a partir de ahí ves el verdadero significado de TMMD, cooperación mutua y dedicación.

Este derramamiento se convierte en un proyecto esencial porque conecta dos aldeas que están aisladas durante la temporada de lluvias. Durante la temporada de lluvias, los residentes tienen que llegar lejos por sus actividades diarias, desde transportar a los agricultores hasta llevar a los niños a la escuela. Este nuevo camino es mucho para acceso más rápido, más seguro y alcanzable.

El capitán de Kodim Temanggung, CBA Muhabib, de la sección territorial, dijo que esta vez esta vez los límites físicos y mentales desafiados por la construcción de 800 metros de carreteras concretas en áreas que se sabe que son difíciles de acceder debido a la pendiente y la textura inestable del país.

Este camino no es solo un proyecto físico, sino una nueva muñeca para los aldeanos que solo han luchado una y otra vez para traer productos agrícolas o obtener acceso a los servicios básicos.

«Sabemos que los desafíos geográficos en las laderas divididas no son fáciles. Pero estamos aquí para demostrar que nada es imposible si se hace con las personas. TMMD no solo construye carreteras, sino que construye un futuro», dijo.

Con el progreso del desarrollo que continúa acelerando, se espera que la carretera de concreto de 800 metros abra el acceso más rápido al centro económico y educativo y acelere la distribución de productos agrícolas, como el tabaco y las verduras, que son las fuentes más importantes de la vida de los residentes.

«El sitio aquí es muy difícil. Si llueve, el camino es suave. Pero ahora tengo esperanza, gracias a TMMD, podemos tener un camino fuerte y sostenible. Esto no es solo concreto, sino esperanza», dijo Banaran Village, Budi.

Con la participación directa de los residentes en la Fuerza de Tarea TMMD, se sintió el espíritu de cooperación mutua.

Según Budi, este proyecto no solo fortaleció la infraestructura, sino que también glorificó la relación entre las personas y el TNI.

Otro residente de Banaran Village, Mulyono, trajo esta visión sobre la extraordinaria sinergia entre el programa de desarrollo físico TMMD y las actividades comunitarias.

Expresó su gratitud por la existencia del programa TMMD que inmediatamente golpeó las necesidades de la comunidad.

«Estoy muy feliz de que este camino sea reparado por el programa TMMD. En el pasado, el camino se dañó, sin problemas cuando llovió y lo hizo difícil cuando trajimos la cosecha. Ahora que el camino ha lanzado así, la esperanza de que el acceso a la cosecha pueda ser más fácil y rápido», dijo.

La construcción de este camino se ha convertido en una parte importante de las actividades físicas de TMMD en el pueblo de Banaran. El camino era anteriormente el acceso más importante desde la comunidad hasta los campos y los jardines, pero la situación estaba involucrada.

Ahora, gracias al TMMD, el camino comenzó a convertirse en una carretera resistente y digna, tanto por peatones como de dos y cuatro vehículos.

El jefe de la aldea de Banaran, Salim, dijo que lo que hizo la comunidad TNI y Banaran era una forma extraordinaria de sacrificio.

«Quién hubiera pensado, están dispuestos a levantar un cubo de un lado a otro. Pero los resultados se disfrutarán más tarde», dijo.

Con el propósito de completar antes de que se cierre TMMD, el progreso del desarrollo aún se acelera todos los días. No hay equipos pesados, no hay quejas solo una hilera de cubos, sudor y entusiasmo que continúan fluyendo.

Si mira el camino un día, recuerde que el camino no solo estaba construido por cemento y piedra, sino por las cabezas que estaban en posición vertical para usar esperanza.

El programa TMMD no solo mejora la infraestructura, sino que también crea el espíritu de la comunidad para apoyar el desarrollo de la aldea. La participación de los ciudadanos es evidencia clara de que TMMD no se trata solo de desarrollo físico, sino que también genera esperanza, se fortalece y crea cambios positivos desde la aldea.

El espíritu de cooperación y cooperación mutua se siente cada vez más cuando la actividad continúa cuando esta nación da la bienvenida a la celebración de 80 años de la Proclamación de la Independencia.

