Transmitiendo el video del presidente en el cine de los esfuerzos de comunicación al público

JAKARTA (Antara) – El Ministerio de Comunicación y Digital establece que la transmisión de grabaciones de video con respecto al desempeño de la administración del presidente Prabowo Subianto es parte de los esfuerzos del gobierno para mejorar la comunicación con el público.

El director general de comunicación pública y medios del Ministerio de Comunicación y Digital Fifi Aleyda Yahya dijo que el gobierno utilizó varios medios de comunicación, incluido el cine, para transmitir información oficial al público.

«La comunicación pública en la era digital ya no se limita a un canal», dijo Fifi en su comunicado de prensa el lunes.

«El gobierno tiene la responsabilidad de garantizar que se pueda transmitir información importante a gran escala, de manera efectiva y de acuerdo con el desarrollo del tiempo, siempre que no viole las reglas de cine legítimas y naturales», explicó «, explicó.

Tal como la plataforma de redes sociales, la televisión, la radio y las vallas publicitarias, dijo Fifi, el cine es solo uno de los canales utilizados por el gobierno para comunicar información sobre la implementación de programas gubernamentales y políticas para el público.

FIFI dijo que el gobierno eligió el cine como un medio para transferir información al público, porque el cine podría proporcionar una mejor experiencia visual y de audio, lo que se espera que sea más fácil para las personas recibir información en su totalidad.

«El contexto es cómo el estado viene con información correcta y medible. Por lo tanto, esto es parte de la comunicación pública del gobierno a la comunidad», dijo.

Video Rone con el presidente Pabowo explicó el desempeño del gobierno antes de que la proyección de la película en el cine se convirtiera en la discusión de los ciudadanos en la plataforma de redes sociales.

El programa de video contiene información sobre la producción nacional de arroz que alcanzó los 21.76 millones de toneladas hasta agosto de 2025 y el lanzamiento de 80,000 cooperativas de la aldea roja y blanca y 100 escuelas humanas.

Además, el progreso de la implementación del Programa de Nutritivo Nutritivo (MBG), que se ha lanzado desde el 6 de enero de 2025, ha alcanzado los 20 millones de beneficiarios.

