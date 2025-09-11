Cilacap (Antara) – PT PLN Indonesia Power (PLN IP) trabaja junto con la Facultad de Agricultura, Jenderal Sudirman University (Faperta UNSED) Implementación de Purwokerto de un sistema de riego automático basado en Basado Internet de las cosas (IoT) en Onionland en Bunton Village, Distrito de Adipala, Regencia de Cilacap, Java Central.

Esta innovación está destinada a aumentar la eficiencia del uso del agua, ahorrar costos y optimizar la productividad en un área de 1,200 metros cuadrados que anteriormente era improductivo porque a menudo está bajo el agua en el agua de mar y es susceptible de desgaste en la costa. Ahora la tierra se planta con especies de cebolla de variedades de maseti a partir de las semillas de la verdadera semilla de Yallot (TSS).

El sistema desarrollado por el equipo de investigación de Faperta Unoeled dirigido por el Prof. Dr. Ir Saparso MP junto con Arief Sudarmaji St Mt PhD, utiliza un sensor de humedad del suelo (el suelo húmedo) Está instalado en el área de la raíz de la planta.

El sensor monitorea el contenido de agua en tiempo real y envía datos a la plataforma de monitoreo basada en la web o la aplicación de teléfonos inteligentes y luego activa automáticamente la bomba cuando el contenido de agua está por debajo del umbral óptimo.

«Con el uso de sensores de humedad del suelo y controladores basados ​​en el microcontrolador, este sistema supera los problemas de desechos de agua, regando la inexactitud y los altos costos laborales», dijo Arief Sudarmaji.

PLN Partner Farmers en Bunton Village, Tono dijo que el sistema de riego automático era necesario.

«Con riego que facilita automáticamente el trabajo de los agricultores y el tiempo más eficiente. Se espera que el uso de esta tecnología pueda ahorrar el uso de agua de riego, ahorrar más plantas fértiles y aumentar los rendimientos», dijo.

Además, la tecnología también respalda las prácticas agrícolas sostenibles al mantener la humedad óptima del suelo, reduciendo el riesgo de enfermedad y el ahorro de costos laborales.

Al utilizar el país improductivo, la tecnología puede generar un ingreso estimado de hasta más de RP10 millones.

La colaboración es parte de la obligación de PLN IP de estimular la digitalización de la agricultura y aumentar la competitividad de los productos hortícolas nacionales, en cebolla particular.

En el futuro, se planea que este sistema se desarrolle con miembros de integración e imitación de energía solar (IA) para predecir las necesidades de agua en función de los datos climáticos y las fases del crecimiento de las plantas.

