Trabajo futuro, desafíos para el mundo de la educación indonesia

Solo (ANTARA) – El informe publicado por el Banco Mundial titulado «Job, East Asia and Pacific Economic Update, 2025», que se publicó en octubre de 2025, ofrece una visión general de la situación del empleo en varios países de Asia Oriental y el Pacífico.

Esta publicación transmite una de las cosas interesantes que suceden en los países del este y sudeste asiático: la paradoja laboral. La paradoja del empleo es una condición en un país donde el crecimiento económico es estable pero no va acompañado de oportunidades de empleo productivas, de calidad y adecuadas para la fuerza laboral del país.

Los empleos de baja calidad que se encuentran en varios países del este y sudeste asiático son empleos del sector de servicios que tienen baja productividad y son informales. En Indonesia, por ejemplo, hay un crecimiento de mototaxis en línea que forman parte de trabajos de servicios y a menudo caen en la categoría de la economía informal.

La paradoja laboral también se caracteriza por altas tasas de desempleo entre la población trabajadora a una edad temprana. En Indonesia y China se afirma que uno de cada siete jóvenes en edad productiva tiene dificultades para encontrar un trabajo de calidad.

En el informe ‘Estado del empleo en Indonesia’ publicado por la Oficina Central de Estadísticas (BPS) en mayo y noviembre de 2025, el número de desempleados de entre 15 y 24 años en febrero de 2025 fue de 1.238.360 personas o el 16,6 por ciento de la tasa total de desempleo abierto (TPT) en Indonesia.

La disminución de la calidad del empleo y las altas tasas de desempleo en la región de Asia Oriental y Sudeste Asiático se deben a varios factores. Primero, la desaceleración del crecimiento económico global, causada por las guerras arancelarias en el comercio internacional y por la inestabilidad geopolítica global.

La desaceleración del crecimiento económico mundial no ha mostrado signos de recuperación desde la pandemia de COVID-19. En segundo lugar, los avances tecnológicos en el campo de la automatización y la inteligencia artificial. Este fenómeno hace que desaparezcan millones de empleos antiguos, aunque haya millones de empleos nuevos. Sin embargo, la lenta adaptación de las habilidades de los trabajadores tiene consecuencias para las altas tasas de desempleo.

Tercero: diferencias demográficas. Varios países del este y sudeste asiático están experimentando un envejecimiento de la población, como China, Vietnam y Tailandia. Por otro lado, países como Indonesia, Filipinas y Camboya están experimentando un aumento en el número de jóvenes que necesitan millones de nuevos empleos.

Cambio de habilidades de recursos humanos

En enero de 2025, el Foro Económico Mundial (WEF) compiló un informe titulado The Future of Jobs Report 2025, que afirmaba que el mercado laboral mundial estaba experimentando una importante transformación, impulsada por los avances tecnológicos (especialmente los avances en inteligencia artificial y digitalización), la transición verde (desarrollo sostenible y negocios), la fragmentación geoeconómica (países que adoptan políticas proteccionistas para proteger sus intereses económicos), la incertidumbre económica y los cambios demográficos.

Esta situación perturbadora provocó la pérdida de 92 millones de puestos de trabajo, pero también creó 170 millones de nuevos tipos de empleos. Esta interrupción afectará al 22 por ciento de los empleos actuales.

Esta publicación afirma que en 2030 hay varios trabajos que crecerán rápidamente y se volverán dominantes, a saber: especialista en big data, especialista en tecnología financiera, especialista en inteligencia artificial y aprendizaje automático, desarrollador de aplicaciones y software y especialista en gestión de seguridad cibernética.

Otros empleos que crecerán absolutamente hasta 2030 son los empleos agrícolas sostenibles relacionados con la seguridad alimentaria y los empleos relacionados con la diversificación energética y la energía verde. Por otro lado, trabajos relacionados con la administración y trabajos repetitivos.

Los nuevos empleos que surgirán hasta 2030 requerirán nuevos tipos de habilidades. Las habilidades clave necesarias para estos nuevos trabajos son una combinación de habilidades cognitivas, tecnológicas y socioemocionales. Las habilidades cognitivas necesarias son las habilidades de resolución de problemas, que consisten en pensamiento analítico y pensamiento creativo. El pensamiento analítico es necesario para evaluar información y encontrar soluciones a problemas complejos. El pensamiento creativo es importante para desarrollar nuevas ideas.

Las habilidades tecnológicas y digitales requeridas incluyen alfabetización tecnológica, inteligencia artificial y comprensión de big data, así como habilidades de ciberseguridad. Las habilidades socioemocionales necesarias para el futuro del trabajo incluyen resiliencia, flexibilidad y agilidad.

Estas tres habilidades son necesarias para poder anticipar cambios rápidos en las situaciones. Las siguientes habilidades socioemocionales necesarias son la curiosidad, el aprendizaje sostenido, la colaboración, el trabajo en equipo, el liderazgo y la influencia social.

Respuesta educativa mundial

El cambio en las habilidades de recursos humanos necesarias para futuros empleos es un desafío para el mundo de la educación en Indonesia. Las necesidades de habilidades que combinan habilidades cognitivas, tecnológicas y socioemocionales requieren una respuesta inmediata del mundo de la educación indonesia, ya sea primaria, secundaria o superior.

El mundo de la educación indonesia debe responder a los cambios en las necesidades de la fuerza laboral a través de una transformación curricular que se centre en la integración simultánea de competencias cognitivas, tecnológicas y socioemocionales. El aprendizaje ya no debería quedar atrapado en métodos memorísticos, sino pasar a un enfoque orientado a los problemas que agudice naturalmente el pensamiento analítico y la creatividad de los estudiantes.

Además, es necesario aumentar la alfabetización digital desde solo las operaciones básicas hasta una comprensión profunda de la inteligencia artificial y el análisis de datos para que los graduados puedan colaborar con la tecnología del futuro.

Finalmente, los ecosistemas escolares deben diseñarse como laboratorios sociales que promuevan la resiliencia, la flexibilidad y la agilidad a través de proyectos colaborativos que ejerzan liderazgo e influencia social. El éxito de esta transición realmente depende del coraje de las instituciones educativas para fortalecer las sinergias con el mundo industrial y así garantizar la relevancia de las habilidades aprendidas para la dinámica de la fuerza laboral en constante evolución.

*Catedrático de Ciencias de la Gestión, Economía y Administración de Empresas

Universidad Muhammadiyah de Surakarta