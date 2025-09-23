Toyoake City en Japón limita el uso de teléfonos inteligentes

NAGOYA (Antara) – El Ayuntamiento de Toyoake en la prefectura de Aichi, Japón central, lunes (9/23), aprueba las reglas que las ubicaciones recomiendan limitar el uso de teléfonos inteligentes, consolas de juegos y otros dispositivos digitales, un máximo de dos horas al día fuera del trabajo y las actividades escolares.

La regulación que entró en vigencia el 1 de octubre no fue acompañada de sanciones, sino que fue la primera en Japón. Esta regla surge en medio de la preocupación por el impacto de la exposición excesiva a la salud a la salud. Según estas reglas, no se aconseja a los niños de la escuela primaria que usen teléfonos móviles después de las 9 p.m., mientras que los estudiantes de secundaria y más alto a las 10 p.m. La base es que el sueño es bastante importante para el crecimiento físico y mental de los niños menores de 18 años.

El alcalde de Toyoake, Masafumi Kouki, le dijo a Kyodo News que la fecha límite de dos horas se basaba en las pautas saludables del sueño del Ministerio de Salud, Trabajo y Bien Japonés.

Agregó que si el uso diario promedio se cubre durante dos horas, corre el riesgo de causar dormir en niños y adolescentes.

Fuente: Kyodo