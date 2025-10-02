Todas las aldeas del distrito polebon ahora tienen un post postpost

KENDAL (Antara) – Todas las aldeas en el área del distrito de Polebon, Kendal Regency, ahora tienen un puesto de asistencia legal (Posbankum). Esta certeza se caracterizó por la actividad de socialización de Posbankum que estaba vinculada a la sumisión de Posbankum -Decree (SK) por todos los jefes de la aldea en el distrito de Polebon, el jueves (2/10) en la oficina del Distrito de Polebon.

Esta actividad es un intento de la Oficina Regional (Kanwil) por el Ministerio de Derecho (Kemenkum) por parte de Java Central en un intento por expandir el acceso de la justicia para la comunidad a nivel de la aldea, así como una manifestación concreta de la implementación del Asta Cita del 7º Presidente del Pueblo Lawy.

Presentes en el evento estuvieron Polebon Sub -District Head, Abdul Mufid y todos los jefes de la aldea en el área del distrito de Solebon. Mientras tanto, del equipo de expansión legal de la Oficina Regional de la Oficina Regional Central de Java, había velas Nurchhalimah y Hardityo Mulyawan.

Abdul Mufid abrió la actividad y expresó su aprecio por el programa de formación de Posbankum que fue considerado por la comunidad a nivel de base.

«Este Posbankum es un programa gubernamental que es indispensable. Con la existencia de Posbankum, la comunidad puede obtener información y servicios legales de manera uniforme a nivel de la aldea», dijo.

Abdul Mufid espera que la presencia de Posbankum pueda ser un foro para problemas y consultas legales pacíficas.

El material de socialización fue suministrado por una vela que enfatizaba que la existencia de Posbankum no era solo un medio de mediación, sino que también se convirtió en un centro de servicios de información legal.

«Posbankum está en línea con las tareas del gobierno de la aldea, donde la mediación para los residentes se convierte en una parte importante. La mediación a nivel de la aldea se espera que las disputas entre los residentes puedan resolverse por deliberación», explicó las velas.

«No solo la mediación también ofrece servicios de información legal de Posbankum que pueden ayudar a la comunidad a comprender sus derechos y obligaciones como ciudadanos», agregó.

Por separado, el jefe de la oficina regional de Kemenkum Central Java Heni Susila Wardoyo dijo que el Posbankum era una forma de sinergia entre los gobiernos centrales y regionales en la realización de servicios legales justos a aldeas remotas.

«A través de Posbankum, la comunidad puede obtener servicios de asesoramiento legal, información legal, en primeros auxilios de Paralegal», dijo Kakanwil.

La actividad se concluyó con la firma del decreto de Posbankum por todos los jefes de los pueblos en el área del distrito de Parebon.