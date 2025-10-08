Todas las aldeas de Weleri tienen Posbankum

KENDAL (Antara) – Todas las aldeas del distrito de Weleri, en el RegentChap Kendal, ahora tienen artículos de asistencia legal (Posbankum). Esta certeza se anunció durante la socialización y formación de actividades de Village/Subdistrict Posbankum que se llevaron a cabo el martes (7/10) en la oficina del distrito de Weleri.

A esta actividad asistieron el jefe del subdistrito de Weleri y todos los jefes de la aldea en el subdistrito de Weleri, con ayuda directa del Midden-Java (Kanwil) de la Oficina Regional del Ministerio de Derecho (Kemenkum) a través del equipo de extensión legal.

Lilin Nurchhalimah, asesor legal intermediario de la Oficina Regional del Ministerio de Justicia de Java Middle, dijo que la existencia de Posbankum a nivel de la aldea es una manifestación concreta de la presencia de servicios legales que son fácilmente accesibles para la comunidad.

«Posbankum se estableció para que las personas no tengan ningún problema si necesitan ayuda o resuelven problemas legales. La administración de la aldea ahora tiene un foro oficial que puede usarse como sala de mediación y consulta legal», dijo Lilin.

Jefe de la Oficina Regional del Ministerio de Derecho para Midden-Java, Heni Susilla Wardoyo, enfatizó que la presencia de Posbankum también fortalece el papel de las aldeas en el mantenimiento del orden y la creación de una sociedad que es consciente de la ley.

«Los problemas de los residentes pueden facilitarse a través de Posbankum a través de la consulta, sin tener que tomar medidas legales formales de inmediato. Este es sin duda un paso estratégico en la realización de la resolución pacífica y justa de disputas», explicó.

Explicó que la posición de Posbankum no se limita solo a los servicios de mediación, sino que también incluye educación y distribución de información legal.

«En Posbankum, el público puede obtener diversas información legal, incluida la visión de sus derechos y obligaciones legales. De esta manera, los ciudadanos pueden ser más independientes y más sabios en el tratamiento de asuntos legales», explicó.

Mientras tanto, el Jefe del Juez del Tribunal del Subdistrito de Welleri expresó su agradecimiento por la ayuda de la Oficina Regional Midden-Java del Ministerio de Derecho y Derecho, que ayudó activamente en el proceso de establecer Posbankum en su área.

«Posbankum es un programa que es realmente necesario. Con la ayuda de la Oficina Regional Midden-Java del Ministerio de Derecho y Derecho, las personas a nivel de la aldea ahora pueden recibir información uniforme y servicios legales», dijo.

La actividad terminó con la firma del Decreto (SK) sobre el establecimiento de Posbankum por todos los jefes de la aldea en el distrito de Weleri. Con la firma de este decreto, todas las aldeas del distrito de Weleri tienen oficialmente Posbankum, que está listo para proporcionar servicios legales a la comunidad.