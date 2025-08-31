Tni-Polri mantiene la anticipación de la articulación de la manzana de los trastornos de Kamtibmas en Demak en Demak

Demak (Antara) – Estación de policía de Demak junto con Kodim 0716/Demak, Central Java, el domingo celebró una manzana conjunta en el campo de Wicaksana Laghawa DeMak para fortalecer y anticipar la posible interferencia con la seguridad y el orden de la comunidad (Kamtibmas) en Demak Regent.

El jefe de policía de Demak, AKBP AKBP, Ari Cahya Nugraha, en Demak, enfatizó que esta manzana era una prueba de una fuerte dedicación de los TNI-Polri para mantener la estabilidad regional.

Según él, las circunstancias seguras son una responsabilidad compartida, como la vigilancia frontal de la guardia de Kamtibmas.

«Nosotros, el TNI y Polri en Demak Regency estamos dedicados a mantener la situación de Kamtibmas para seguir siendo propicio. Las órdenes del Presidente son claras, los TNI y Polri lucharán contra los partidos que intentan hacer disturbios y estamos listos para mantener a la ciudad guardiana segura y cómoda», dijo.

Mientras tanto, el comandante de Kodim 0716/Demak Teniente Coronel Doni Romansah la voluntad de su personal para colaborar con la policía.

Agregó que se advirtió a todo el personal que respondiera rápidamente cuando ocurran cosas que pueden perturbar la seguridad de la comunidad.

«Respondiendo al desarrollo de la situación existente, debemos estar preparados y receptivos. Hemos advertido a las tropas para que si hay algo que no sea deseable, puede tratarse de inmediato», dijo.

Esta manzana conjunta confirma el uso del TNI Poli para darle a la comunidad una sensación de seguridad y comodidad. Se espera que la presencia de los dos aumente la confianza del público y, al mismo tiempo, evite que se evite la vulnerabilidad potencial a una edad temprana.

