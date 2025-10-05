Tni Navy -Los soldados de Grobogan murieron durante el dumping de Payung para el cumpleaños de TNI

JAKARTA (Antara) – La Oficina de Información de la Armada de Indonesia reveló un desprendimiento del destacamento de los anfibios 1 (Denipam 1) Marine Praka Zaenal Mutaqim van Grobogan, Central Java, murió durante un reflejo del 80 aniversario del TNI.

El jefe de la Primera Oficina de Información del Almirante de la Armada de Indonesia, Tunggul, dijo que el incidente tuvo lugar el jueves (2/10) cuando Praka Zaenal tuvo un accidente en el aire durante la apertura del procesamiento de paracaídas. En ese momento, la Armada llevó a cabo la operación de la operación del pato de goma (RDO) en la serie de cumpleaños de TNI, a saber, «Inspección Presidencial».

«Con un profundo dolor lo más profundo posible, la Armada dijo que uno de nuestros mejores soldados, Praka Mar Zaenal Mutaqim, había caído», dijo Tunggul en Yakarta el domingo.

Reveló que el paracaídas de Praka Zaenal continuó expandiéndose hasta que aterrizó en el agua. Pero no explicó la incidencia de la causa de la muerte de Praka Zaenal.

Después del incidente, según él, el equipo de seguridad en el mar inmediatamente se acercó al paracaidista y la evacuación se llevó a cabo utilizando la ambulancia del jinete del mar para el Post de Salud Kolinlamil.

Luego, Praka Zaenal Langaung fue evacuado al Hospital Gatot Subroto Army para someterse a un tratamiento intensivo. Pero después del tratamiento en el hospital, se dieron diferentes esfuerzos médicos durante dos días, la vida de Praka Zaenal no se ayudó hasta que fue declarada muerta.

Reveló que Praka Zaenal murió el sábado (4/10) de la mañana en el Hospital Gatot Subroto Army, Yakarta. El cuerpo fue enterrado con una ceremonia militar en su ciudad natal, Grobogan Regency. Java central.

En nombre de toda la Armada, expresó su participación más profunda. Esperaba que la familia de Praka Zaenal obtuviera fuerza y ​​firmeza.

Como forma de respeto, dijo que la Armada presentaba precios en forma de una promoción extraordinaria al difunto por sus servicios durante el servicio. También se aseguró de que este incidente se convirtiera en una valiosa lección para que la Marina siempre priorice la seguridad en cada operación y capacitación.