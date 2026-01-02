TMMIN refuerza su compromiso de hacer de Indonesia una base para la producción de automóviles

Yakarta (ANTARA) – PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) enfatizó su compromiso de hacer de Indonesia una base de fabricación de vehículos Toyota para los mercados nacionales y globales.

Este compromiso se refleja en el desempeño exportador acumulado que ha alcanzado los 3 millones de unidades de vehículos a más de 100 países en diferentes partes del mundo.

El presidente y director de TMMIN, Nandi Julyanto, dijo en una declaración en Yakarta el lunes que el logro fue el resultado del largo viaje de Toyota con Indonesia para sentar las bases de una industria automotriz nacional que sea globalmente competitiva.

Según él, el control de calidad constante y la capacidad de satisfacer las necesidades del mercado internacional son los factores clave que fortalecen el papel de Indonesia como base de fabricación de Toyota a nivel mundial.

Añadió que la sinergia entre el gobierno y el mundo industrial en la profundización de las capacidades productivas ha convertido al sector automotriz en uno de los pilares de la industria nacional.

«El sector automotriz es ahora la columna vertebral de la manufactura y contribuye hasta el 18 por ciento del PIB nacional», dijo.

Además, el compromiso de hacer de Indonesia un centro de fabricación también se refleja en el alto contenido local de los vehículos Toyota.

Nandi dijo que los vehículos producidos para los mercados interno y de exportación actualmente tienen un contenido local de más del 80 por ciento, lo que fortalece la competitividad de la cadena de suministro nacional.

Además de fortalecer la estructura industrial, el desarrollo de la base manufacturera de Toyota en Indonesia también tiene un impacto significativo en la creación de empleo.

A través de actividades de fabricación y exportación, TMMIN está construyendo un ecosistema industrial con más de 760 empresas proveedoras, incluidas MIPYMES, con un empleo total de aproximadamente 360 ​​mil personas en diversos sectores de la industria automotriz.

En el futuro, dijo, TMMIN apunta a fortalecer la posición de Indonesia como base mundial de fabricación y exportación a través de la expansión del mercado, la mejora de la calidad de la producción, la profundización de la cadena de suministro nacional y el desarrollo de los recursos humanos.

Se espera que esta medida pueda mantener la sostenibilidad de las exportaciones y al mismo tiempo fortalecer el papel de Indonesia en el mapa mundial de la industria automotriz.

Mientras tanto, el experto en automoción del Instituto de Tecnología de Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, cree que el logro de TMMIN de exportar 3 millones de unidades de vehículos es una prueba concreta de que la industria automovilística de Indonesia se ha transformado en un actor clave respetado en la cadena de suministro mundial.

Dijo que este logro refleja la preparación de la industria nacional en términos de estándares de calidad de los productos, eficiencia productiva y resiliencia del sistema logístico para cumplir con las expectativas de un mercado internacional altamente competitivo.

Según Yannes, este éxito también indica que el ecosistema automovilístico nacional ha logrado suficientes economías de escala. Se cree que la colaboración entre los principales fabricantes y cientos de proveedores locales puede producir vehículos con un alto contenido nacional sin sacrificar la competitividad global.

Yannes también evaluó que los pasos de TMMIN para desarrollar gradualmente cientos de proveedores locales del Nivel 1 al Nivel 3 han logrado alentar a los proveedores nacionales a ascender en su clase para cumplir con los estrictos estándares de calidad globales de Toyota.

Estos esfuerzos permiten localizar la producción de componentes vitales de alta tecnología, como bloques de motor y materiales de resina, reduciendo la dependencia de las importaciones y fortaleciendo la resiliencia de la industria a la volatilidad del tipo de cambio.

Añadió que la contribución de TMMIN al aumento del TKDN, que ahora ha superado el 85 por ciento en varios modelos, se ha convertido en el principal catalizador para profundizar la estructura de la industria automotriz nacional.

Se cree que esta estrategia ha cambiado la faz de la industria automotriz de Indonesia, pasando de centrarse en el ensamblaje a una producción completa basada en tecnología.

«Más que solo automatización, las capacidades técnicas independientes de los ingenieros locales de TMMIN en el diseño de moldes y matrices de precisión han demostrado que pueden garantizar que cada unidad cumpla con los estrictos estándares de tolerancia del mercado de exportación», dijo.

Añadió que la capacidad de la línea de producción flexible de TMMIN, que es capaz de ensamblar vehículos con motor de combustión interna (ICE) y vehículos eléctricos híbridos (HEV) simultáneamente en una línea de producción, demuestra la madurez de la tecnología de producción nacional.

Según él, el apoyo confiable de los recursos humanos se considera un factor clave que permite a TMMIN cumplir con las especificaciones técnicas y estándares estrictos en más de 100 países de destino de exportaciones.

«Esta es una prueba clara de que las instalaciones en Indonesia han pasado de ser simples ensambladoras a modernos centros de producción que son adaptables, eficientes y están listos para responder a la dinámica de la futura tecnología automotriz», dijo nuevamente.