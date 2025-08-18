TMMD TEMANGGUNG Java Central acelera la renovación RTLH

TEMANGGUNG (Antara) – El 125º Programa Regional TNI Manungal Building (TMMD) (TMMD) de Kodim 0706/Temanggung acelera la finalización de mejoras de viviendas no adecuadas (RTLH) en Banaran Tembarak Village, Regente Temanggung, Java central.

«Antes del cierre, el espíritu de cooperación mutua entre los residentes y el TNI permaneció», dijo el comandante del 125º SSK TMMD Kodim 0706/Temanggug Lettda Arm Rusyanto en Temanggug el lunes.

Explicó, la Fuerza de Tarea TMMD y la comunidad trabajaron de la mano para acelerar la finalización de la renovación de Payi.

El techo con fugas y la estructura de la casa que solía ser vulnerable ahora está siendo reemplazada por un marco resistente y una protección más decente.

Este proyecto es un fuerte símbolo de la unidad del TNI y las personas en los últimos días de la implementación del 125º TMMD.

«Antes del cierre, aceleramos la finalización de este RTLH. El objetivo, antes de que la ceremonia final de esta casa pueda haberse debidamente habitada», dijo.

Según él, el RTLH de Payi fue uno de varios RTLHS que esta vez fueron los objetivos físicos del compañero en el programa TMMD.

Antes de renovarlos, la condición de la casa era muy alarmante, en forma de madera era porosa, sonó el techo de sonar y desgastado, y era casi inadecuado para estar ocupado durante la temporada de lluvias.

Gracias a la extraordinaria sinergia entre la Fuerza de Tarea TMMD y los residentes locales, la casa se convirtió por completo en una residencia segura, saludable y humana. Los residentes locales participan activamente en ayudar al proceso de desarrollo, mientras que los soldados TNI donan las máximas habilidades técnicas y materiales.

«Nunca pensé que mi casa fuera así. Muchas gracias por el TNI y todos los que ayudaron. Esto es como un sueño hecho realidad», dijo Payi.

Rusyanto explicó, el 125º TMMD Kodim 0706/Temanggung regular se planeó que se cerrara oficialmente a fines de agosto de 2025.

Hasta este lunes, el progreso de la construcción del objetivo físico más importante, incluido el lanzamiento de las carreteras de conexión entre Villa y las renovaciones de RTLH, se ha acercado al 100 por ciento de finalización.

Él dijo que más que solo construcción física, TMMD estaba presente para traer nueva esperanza y fortalecer el valor de la cooperación mutua en la comunidad de la aldea.

Leer también: RLTH Rehabilitation es uno de los objetivos del programa TMMD en Temanggung